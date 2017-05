Schick und sicher in den Garten

© Engelbert Strauss GmbH & Co. KG

Mai 2017 Zur Ausrüstung für Garten- und Heimwerkerarbeiten gehören nicht nur Werkzeuge und Gartengeräte, sondern auch die richtige Bekleidung. Bei Arbeiten mit scharfem Gerät ist Schutzkleidung ein Muss. Aber auch bei leichteren Gartenarbeiten wie dem Schneiden von Sträuchern hat die Bekleidung besondere Ansprüche zu erfüllen: Sie soll robust, strapazierfähig und wasserabweisend sein. Damit Sie bei allen Garten- und Heimwerkerarbeiten richtig angezogen sind, haben wir uns für Sie umgesehen.

Die Firma Engelbert Strauss hat rechtzeitig zum Frühling ihre "dynashield"-Serie erweitert. Die Reihe ist für ihre robusten, elastischen Funktionshosen und -jacken für Männer bekannt. Vor allem für das Arbeiten im Knien, wie Fliesen- oder Parkettverlegen, eignet sich die Bundhose. Durch das besondere Material ist die Hose innen weich und außen strapazierfähig. Sie ist zweckmäßig und glänzt in den frischen Farben Kobalt/Pazifik, Zement/Graphit und Haselnuss/Kastanie.Wer weniger Stauraum für Werkzeuge benötigt und nicht viel knien muss, ist mit der Cargo-Hose gut beraten. Sie konzentriert sich auf die sechs Haupttaschen und ist in vier verschiedenen Farben erhältlich. Die passende Jacke zur Hose ist die Funktionsbundjacke. Sie wird aus dem gleichen Material gefertigt. Dadurch ist sie genauso elastisch und wasser- und windabweisend. Außerdem trocknet sie schnell. Für warme Sommertage gibt es auch Shorts.Aus der "dynashield"-Kollektion gibt es auch eine Serie für Damen: Mit einem extra Damenschnitt sind die robusten Hosen und Jacken nicht nur praktischund zweckmäßig, sondern sehen auch noch sportlich aus.Seine Ideen für die neuen Oberteile der "Freestyle"-Reihe holte sich der Hersteller Mascot bei den Surfern: Sie schätzen praktische Kleidung und einen lässigen Kleidungsstil. Die Sweatshirts, T-Shirts und Hemden der Serie sind in zurückhaltenden Farben gehalten. Sie lassen sich dadurch gut mit schon vorhandener Arbeitskleidung kombinieren. Die Oberteile überzeugen durch ihre Farbvielfalt und die Eignung für schweißtreibende Arbeit.Lesen Sie weiter: