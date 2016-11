Familienheim und Garten

© Erismann Keneo

Dezember 2016 Wir verbringen viel Zeit in den eigenen vier Wänden. Deshalb wollen wir sie möglichst einzigartig und gemütlich gestalten. Besonders die kleinen Details machen das Zuhause zum individuellen Wohlfühlort. Beleuchtung und Wandgestaltung sind ebenfalls wichtig. Wir haben uns auf die Suche nach den neuesten Einrichtungstrends gemacht.

nach obenTapetenträume werden wahr

© Erismann Brix unlimited

© PS International Guido Mario Kretschmer / Industrial

© PS International Glamourös

© PS International Modern

Tapeten mit besonderem Aussehen oder besonderer Haptik sind eine gute Möglichkeit, Räume aufzupeppen. Vor allem große, offen geschnittene Wohnzimmer profitieren von der Mustertapete an ein oder zwei Wänden. Sie lässt sie interessanter und weniger flächig wirken. Aber Vorsicht: Mischen Sie nicht verschiedene Muster in einem Raum. Das kann schnell chaotisch und unharmonisch aussehen.Die Tapeten der Firma Erismann bieten eine große Vielfalt. Ein Highlight ist die Kollektion "Brix unlimited". Sie ahmt Optik und Oberflächen von Bruch- und Backsteinen, Baumrindenstrukturen oder geflochtenem Leder nach. Die Farb­palette reicht von Granit über Backstein-Rot bis Blau − so schaffen Sie je nach Wunsch ein gemütliches oder ein modernes Ambiente. Unser Tipp: Lenken Sie nicht mit grellen Farben von der Tapete ab. Sie wirkt am besten in Kombination mit weißen, warmweißen oder hellgrauen Wänden.Elegante, zurückhaltende Muster zeichnen die Kollektion "Keneo" auf Vliesmaterial aus (Bild oben). Außerdem bringen die Tapeten mit feinem metallischem Glanz einen Hauch von Luxus ins Haus. Moderne geometrische Muster, klassische Ornamente und Blumenmotive bietet diese Serie ebenfalls. Man kann wählen zwischen leicht nuancierten Silber- oder Goldtönen, dunklem Bordeaux oder Braun.Auch Deutschlands Stardesigner Guido Maria Kretschmer macht jetzt "in Tapeten": Der Textil-Experte hat zusammen mit dem Traditionsunternehmen P+S International seine eigene Tapeten-Kollektion entworfen. Die Entwürfe sind durch seine zahlreichen Reisen inspiriert und so vielfältig, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.Die Serie "Industrial" macht jede Wohnung zum modernen Loft: Der kalte Betoncharakter wird hier durch ein filigranes Muster und eine matte Optik gebrochen. Mit der passenden Einrichtung und Accessoires entsteht ein so genanntes industrielles Ambiente.Glamourös wird es dagegen mit der gleichnamigen Serie. Sehr filigran ausgearbeitet ist das Muster mit leichtem Damask-Charakter. Edel und apart wird es durch die feine Ausarbeitung und das Spiel mit Glanz und Lichtreflexen.Die Tapeten der Serie "Modern" sorgen durch ihre Mosaikstruktur ebenfalls für ein echtes Highlight an der Wand. Farbverläufe und eine spezielle Prägung sorgen für eine 3-D-Optik. Ihre edle Ausstrahlung bekommt die in grauen Pastelfarben gehaltene Kollektion durch einen Hauch von Glanz.Lesen Sie weiter: