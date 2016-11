© Otto Graf GmbH Garantia Ergo Hochbeetsystem von Graf

In unserem Hochbeetbeitrag ( Hochbeet-Ideen ) hatten wir Ihnen schon einige Hochbeete gezeigt. Hier noch zwei weitere Vorschläge:Ganz neu von der Gartenmesse in Köln, das Garantia Ergo Hochbeetsystem von Graf: Dieses Hochbeet-System ist werkzeuglos aufbaubar und modular in Höhe und Länge zu erweitern. Ein sechseckiges (110 cm Ø) Grundset besteht aus sechs Paneelen mit 25 cm Höhe. Die Höhe des Sechsecks kann durch Kombination mehrerer Sets in 25-cm-Schritten an die gewünschte Arbeitshöhe angepasst werden. Mit einem Verlängerungsset kann das Grundmodell um 55 cm erweitert werden.Die Hochbeete von WAMA bekommt man in unterschiedlichen Größen mit und ohne Frühbeet-Aufsatz. Die Seitenwände, bestehend aus Sandwichplatten und Alu-Profilen, sind unverwüstlich, wetterfest und bieten eine gute Isolierung. Der mit wenigen Handgriffen abnehmbare Frühbeet­aufsatz wird zum Bearbeiten nach oben geklappt. Ein Hydraulik-Zylinder öffnet den Aufsatz bequem.