Fix verbunden

© fischer Universalbinder Kable-Fix R schwarz von Fischer

Der neue Kabelbinder "fischer Kable-Fix R" leistet nützliche Dienste bei allen möglichen Arbeiten in Haus und Garten. Das 9 × 320 mm große Bändchen kann bei Bedarf gelöst und wiederverwendet werden. Ob Zimmer- oder Freilandpflanzen anbinden oder Sichtschutz an Balkongeländern anbringen − mit dem Kable-Fix lassen sich viele Aufgaben erledigen. Der in vier Farben erhältliche elastische Kabelbinder lässt sich beispielsweise in Spiralbindung für die kompakte Bündelung verschiedener Werkzeuge oder in Einfachbindung für das Zusammenfassen von Kabeln einsetzen. Das Band ist vielseitig kombinierbar, in mehrere Stücke teilbar und so über die ganze Länge nutzbar. Angesichts einer Temperaturverträglichkeit von -20 °C bis +60 °C und seiner UV-Beständigkeit ist der Kabelbinder extrem belastbar.