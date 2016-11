Genio-Küchenwaage von Soehnle

© Soehnle Küchenwaage Genio von Soehnle

Klein, aber oho: Die digitale Küchenwaage „Genio“ passt in jede Besteckschublade und stellt sich auf alle Schüsselgrößen ein. Sie ist 23 cm lang und im geschlossenen Zustand nur 7 cm breit. Schnappt der Magnetverschluss an den ausklappbaren Wiegearmen zu, bleibt sie für die Aufbewahrung sicher verschlossen. Kommt die Küchenwaage zum Einsatz, ist sie ein handliches Messgerät für Groß und Klein: Ob riesige Schüsseln oder kleine Schälchen – dank der stufenlos verstellbaren Arme. 2015 wurde die Genio mit dem Plus X Award Gütesiegel ausgezeichnet.Bis zu 5 kg können mit der 1-Gramm-genauen Teilung und der praktischen Zuwiegefunktion exakt abgemessen werden. Das Gewicht erscheint dabei auf der großen LCD-Anzeige. Eine sanfte Berührung genügt und die Sensor-Touch-Funktionen leuchten auf.Weitere Informationen gibt es unter www.soehnle.de