© ECHO Motorgeräte Qualitätsmotorsense Akku-Modell ECHO ESR-2300U: Die Abbildung stellt eine andere Griffvariante dar.

September 2016 Seit mehr als 35 Jahren steht die Firma ECHO Motorgeräte aus Metzingen für hochwertige Motorgeräte im Bereich der Garten- und Grundstückspflege. Das Produktprogramm umfasst neben Motorsägen, Motorsensen, Heckenscheren und Hochentastern auch exzellente Rasentraktoren.

Das Akku-Modell ECHO ESR-2300U ist eine semiprofessionelle Qualitätsmotorsense, die dank ihrer starren Antriebswelle für die Pflege auch großer Gärten und Grundstücke ideal ist. Durch ihren besonders leisen Lauf kann sie problemlos auch in lärmsensiblen Bereichen eingesetzt werden. Um das Gerät optimal an die verschiedenen Grashöhen anzupassen und damit die Akku-Laufzeit zu verlängern, ist die Drehzahl zweistufig einstellbar. Der Akku ist in 50 Minuten wieder vollständig aufgeladen.