© Bublitz

Die Alarmanlage Bublitz Alarm B2 schlägt bereits Alarm bevor der Täter das Haus betritt. Steckdose genügt, ohne Verkabelung und Sensoren an Türen und Fenstern.Will ein Einbrecher ins Haus, wird er entweder eine Scheibe einschlagen oder eine Tür oder ein Fenster aufhebeln. Dadurch entsteht eine Druckveränderung und eine Veränderung der Raumresonanzfrequenz. Nur einbruchstypische Abweichungen dieser beiden Parameter lösen zuverlässig Alarm aus. Daher reagiert das Alarmsystem Bublitz B2 weder auf Gewitter, Vogelflug, Überschallknall oder ähnliche Umweltereignisse. Bewohner und Haustiere können sich bei aktivierter Alarmanlage im gesicherten Bereich völlig frei bewegen. Die Überwachung funktioniert zuverlässig über mehrere Etagen. Das Alarmsystem kann auch zur Rauch- und Brandmeldeanlage erweitert werden. Eine lautstarke Sirene mit 110 Dezibel weckt jeden Tiefschläfer. Das GSM-Telefonwählgerät informiert per Textnachricht bis zu 6 Teilnehmer, ob es brennt oder ob es sich um einen Einbruch handelt. Neben verschiedenen deutschen Abnahmen hat die B2 auch das Schweizer Sicherheitszeichen vom ESTI verliehen bekommen.Die Bublitz-Alarm B2 ist nun auch per Telefon-Code Ein- und auszuschalten.Info und Bezug: www.bublitz-alarm.de