Jubiläums-Gewinnspiel: Bohnanza® Spiele-Pakete zu gewinnen

August 2017 Obwohl längst schon Kult, spielt sich das Kartenspiel rund um Bohnenhandel und Bohnenernte so frisch und knackig wie am ersten Tag. Dabei feiert es auch schon seinen 20. Geburtstag. Gemeinsam mit dem Spiele-Verlag AMIGO verlosen wir drei Bohnanza-Pakete.

Auf dem weltweiten Bohnenmarkt ist eine noch nie gekannte Goldgräberstimmung ausgebrochen. Bei Bohnanza bauen die Spieler Bohnen auf ihren Feldern an, immer auf der Jagd nach den fettesten Erträgen. Ziel des Spiels ist es, reichlich Gewinn in Form von Bohnentalern zu machen. Um diese zu bekommen, muss man seine Feldern ernten; und je mehr Bohnen man angebaut hat, desto höher der Umsatz. Hier geht es richtig zur Sache: Man bootet sich aus, drückt die Preise oder überbietet die Mitspieler; aber auch Geschenke sind möglich. Gewinner ist der Spieler mit den meisten Bohnentalern.Mit „Mein erstes Bohnanza“ können auch schon Kinder ab 4 Jahren den „bohnigen“ Klassiker spielen. Dank des Baukastenprinzips der Spielregel – von der einfachen Grundvariante bis hin zum „normalen“ Bohnanza – und zehn neuen Bohnen vermittelt „Mein erstes Bohnanza“ (nicht nur) Kindern in kleinen Schritten alle Regeln des Kultspiels. So werden auch Erwachsene kinderleicht an die Bohnengärtnerei herangeführt.Löse unsere Gewinnspielfrage und mit etwas Glück gewinnst du eins von drei Spiele-Paketen (Inhalt: Je ein Spiel „Bohnanza“ und „Mein erstes Bohnanza“).a) Bohnentalerb) Bohneneuroc) BohnenpfundBis zumanrufen,und gewinnen: 01379 888310*. Oder sende uns eine SMS mit dem Kennwort FUG9, dem Lösungsbuchstaben, deiner Telefonnummer, deinem Namen, deinem Alter und vollständiger Anschrift an die Kurzwahl: 1111*.Hinweise zu unseren Gewinn-Aktionen findest du im Impressum. Teilnahmeberechtigt sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Gehen mehr als drei richtige Lösungen ein, entscheidet das Los.* 0,50 €/Anruf (a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend) bzw. SMS.