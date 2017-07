August 2017 Sommerferien an der See? Als schöne Urlaubserinnerung dekorieren Sie doch einfach mal den Tisch maritim. Die originellen Papierfische sind schnell gebastelt und ein echter Hingucker.

nach obenExtra-Tipp: Mehr Meer

Als Vorlagen für die Papierfische dienen Abbildungen in Zoologie- und Bilderbüchern oder Ausdrucke aus dem Internet (kostenlose Motive gibt es z. B. unter thegraphicsfairy.com ). Stellen Sie davon Schwarz-Weiß-Kopien bzw. -Ausdrucke in gewünschter Zahl her. Kolorieren Sie die Motive anschließend mit blauer Wasserfarbe. Nach dem Trocknen, schneiden Sie die Fische grob aus und kleben Sie diese auf dünne Pappe. Dann sorgfältig die Konturen nachschneiden.Noch einfacher ist es, farbige Fischformen aus Geschenkpapier oder Servietten auszuschneiden und diese ebenfalls mit Pappe zu verstärken.Für eine etwas edlere Note, umwickeln Sie gerollte Stoffservietten locker mit Kordel und stecken Sie die Fische darunter. Mit Namen versehen, dienen sie zusätzlich als Platzkarten.Wer Teller oder Gläser in Blau besitzt, ist fein raus. Das wirkt sommerlich und maritim zugleich! Besonders gut passen dazu Muscheln − gesammelt oder aus dem Bastelladen.