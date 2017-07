Kraftpaket Akku / Seite 4

August 2017

Kraftpaket Akku: Der leistungsstarke Energielieferant erobert alle Lebensbereiche [neu] Akkus begleiten uns heute in allen Lebenslagen: Vom Schrauber über das Smartphone, von der Spielekonsole bis zum Auto - überall sind sie zu finden. Aus unserem Alltag ist keiner dieser Gegenstände mehr wegzudenken.

Auch Gartengeräte-Hersteller setzten zunehmend auf leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus. Verständlich, denn Werkzeuge mit Benzinantrieb belasten die Umwelt stärker. Außerdem sorgen sie durch ihren Lärm für Unmut. Geräte mit Elektroantrieb sind hier eine Alternative. Allerdings sind diese durch ein Stromkabel in ihrem Bewegungsspielraum eingeschränkt. Akku-Geräte haben dagegen auch für anspruchsvolle Arbeiten genügend Power: ohne Kabel, Abgase und leise.Das schwäbische Familienunternehmen Stihl stattet viele seiner Produkte mit Lithium-Ionen-Akkumulatoren aus. Motorsägen, Laubbläser und Kehrgeräte sind hier nur einige Beispiele. Für mittelgroße Gärten gibt es das Compact-System, für kleine Gärten jetzt auch handliche Modelle. Produkte dieser Serien sind als Baukastensystem auf die Bedürfnisse verschiedenster Gartengrößen zugeschnitten. Sie bieten den Vorteil, dass man nicht so viele Akkus und Ladegeräte herumliegen hat. Stattdessen sind die Akkumulatoren mit allen Geräten eines Systems kompatibel.Der Einsatz von Akkus im Garten endet allerdings nicht bei Laubbläsern und Motorsensen. Tatsächlich kann man mit Akkus sogar große Rasenmäher betreiben. So liefert der 80-Volt-Akku-Rasenmäher der Firma Stiga auch bei großen Grundstücken ein gutes Mähergebnis. Außerdem ist er leicht zu bedienen: Per Knopfdruck starten und schon kann es losgehen. Mit einer Akkuladung lassen sich bis zu 1.000 mRasen stutzen. Ist die Arbeit dann noch nicht getan, sorgt das Schnellladegerät dafür, dass der Mäher nach 75 Minuten wieder einsatzbereit ist.Rund um Haus und Hof braucht man einen Kompressor. Um Luft in Reifen zu füllen, zum Beispiel. Oder um Fußbälle aufzupumpen oder die Werkbank mit Druckluft zu säubern. Allerdings stehen die schweren Geräte meist nicht dort, wo man sie gerade benötigt. Abhilfe schafft hier der akkubetriebene 40-V-Kompressor der Firma Greenworks Tools, der schnell an den Einsatzort transportiert werden kann. Die zwei Liter Tankvolumen reichen für die meisten Arbeiten aus. Die 0,3-PS-Pumpe arbeitet ölfrei.Wer kennt das nicht? Die Schubkarre ist voll beladen. Man kämpft sich mühsam über den unebenen Rasen ... So schwer muss man es sich heute nicht mehr machen. Die elektrische Schubkarre von Greenworks Tools ist ein praktischer Helfer für alle schweren Transporte. Sie wird von einem 40-Volt-Lithium-Ionen-Akku betrieben (wie auch der oben beschriebene Kompressor) und erreicht eine Geschwindigkeit bis zu 4,2 km/h. Durch die integrierte Kippvorrichtung mit Gasdruckunterstützung ist das Abladen kinderleicht.Lesen Sie weiter: