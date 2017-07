Kraftpaket Akku / Seite 3

August 2017

nach obenFür die Gesundheit

© Klafs

nach obenAkkus optimieren Mobilität im Haushalt

© AP+ Treppenlifte

Kraftpaket Akku: Der leistungsstarke Energielieferant erobert alle Lebensbereiche [neu] Akkus begleiten uns heute in allen Lebenslagen: Vom Schrauber über das Smartphone, von der Spielekonsole bis zum Auto - überall sind sie zu finden. Aus unserem Alltag ist keiner dieser Gegenstände mehr wegzudenken.

Saunagänger wissen um die positiven Effekte des Saunabadens: Zusammen mit der anschließenden Abkühlung wird ein regelmäßiger, starker Wärme- und Kältereiz gesetzt. Dadurch werden die Blutgefäße der Haut und der Schleimhäute darauf trainiert, sich schnell zusammenzuziehen und wieder zu öffnen. So kann der Körper sich effektiver an wechselnde Temperaturen anpassen. Außerdem wehrt er eindringende Krankheitserreger leichter ab. Eine gewisse Regelmäßigkeit ist unabdingbar, um diesen positiven Einfluss auf das Immunsystem zu erzielen. Praktisch also, wenn die eigene kleine Sauna zu Hause steht, zum Beispiel in Form der Zoom-Sauna S1 vom Hersteller Klafs.Für Menschen mit Atemwegsbeschwerden wie Asthma empfiehlt sich als Ergänzung eine Anwendung mit Trockensalzen. Diese reinigt die Luftwege und unterstützt das Immunsystem zusätzlich. Das handliche Inhalationsgerät Microsalt SaltProX (Klafs) wird mit einem Akku betrieben und verwandelt jede Sauna in einen Salzinhalationsraum.Auch im Alter können Akkus im Haushalt nützlich sein. Das zeigt der Treppenlift Vario von AP+ Treppenlifte. Das Treppenliftsystem wird durch einen Elektromotor mit wiederaufladbarem Akkumulator angetrieben. Der Einbau geht schnell. Der Lift kann außerdem an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Durch die Verblendung der Elektronik und die unauffällige, platzsparende Einrohrschiene erscheint der Treppenlift nicht als Fremdkörper. Vielmehr passt er sich der Einrichtung gut an. Zudem überzeugt das System in puncto Sicherheit: Für den sicheren Einstieg gibt es einen Drehsitz. Ein automatischer Stopp bei Hindernissen und ein Sicherheitsgurt sorgen für den ungefährlichen Transport.Manchmal sind Akkumulatoren auch in ungewöhnlichen Einsatzgebieten zu finden. Zum Beispiel in Hörgeräten. Es ist leicht zu verschmerzen, wenn bei der Armbanduhr oder der Fernbedienung die Batterie den Geist aufgibt. Von einem Hörgerät hängt dagegen ein größeres Stück Lebensqualität ab. Der Hörgerätehersteller Phonak setzt deshalb bei seiner Serie Belong auf leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus. Die Akkus zeichnen sich durch eine kurze Ladezeit aus. Außerdem speichern sie 40 Prozent mehr Energie als herkömmliche Akkus. Dadurch sorgen sie lange für ein klares Hörerlebnis. Ein weiterer Vorteil: Der Akku muss zum Laden nicht umständlich aus dem Gerät genommen werden. Stattdessen stehen mehrere Ladeoptionen zur Verfügung, beispielsweise ein Hartschalenetui. Dieses dient gleichzeitig als Trockenbox.Lesen Sie weiter: