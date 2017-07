Kraftpaket Akku / Seite 2

August 2017

© Berker USB Ladesteckdose von Berker

© May Gerätebau GmbH

© May Gerätebau GmbH

© Kenngott

Kraftpaket Akku: Der leistungsstarke Energielieferant erobert alle Lebensbereiche [neu] Akkus begleiten uns heute in allen Lebenslagen: Vom Schrauber über das Smartphone, von der Spielekonsole bis zum Auto - überall sind sie zu finden. Aus unserem Alltag ist keiner dieser Gegenstände mehr wegzudenken.

Unverzichtbar für die Nutzung von Akku-Geräten sind Steckdosen und Ladekabel. Ansonsten wird das Vergnügen schnell zur Qual. Denn was gibt es Schlimmeres, als dass das Smartphone unterwegs den Geist aufgibt? Auch zu Hause kann das Laden zum Problem werden. Zum Beispiel wenn sich keine Steckdose in Reichweite befindet oder sie schon belegt ist. Schließlich will man auch vom Sessel im Wohnzimmer aus Nachrichten schreiben. Oder Essen mit der Lieferdienst-App bestellen. Was in modernen Hotels zur Grundausstattung gehört, ist deshalb auch eine Bereicherung für die eigenen vier Wände: die USB-Ladesteckdose. Diese Steckdose besitzt zwei USB-Zugänge. So lassen sich zwei Smartphones oder Tablets gleichzeitig laden. Das Problem der belegten Steckdose entfällt. Außerdem wird kein Netzstecker benötigt.Beim Neubau des Eigenheims plant man die cleveren USB-Ladesteckdosen am besten gleich mit ein. In der Altbau-Wohnung lässt sich die normale Steckdose mit wenigen Handgriffen gegen die moderne Buchse austauschen. Die Firma Berker beispielsweise bietet USB-Ladesteckdosen in verschiedenen Designs und Farben an. Auf diese Weise lassen sich die Dosen harmonisch in das Gesamtbild des Raums einfügen. Selbstverständlich sind die Ladestationen kurzschlussfest und überlastungssicher. So ist die Sicherheit der angeschlossenen Geräte gewährleistet. Diese moderne Ladetechnik hat auch die Firma Jung im Sortiment. Ihre USB-Steckdose kommt im eleganten Design daher. Sie kann mehrere Unterputzsteckdosen ersetzen. Außerdem lässt sie sich mit weiteren Schalterlösungen, zum Beispiel für das Licht, kombinieren.Sonnenschirm und Lampe in einem? Ja, das gibt's. Tagsüber spendet Ihnen der Schirm auf der Terrasse Schatten. Abends lässt er sich mit einem LED-Ring in einen stimmungsvollen Lichtspender verwandeln. Solche LED-Ringe gibt es zum Beispiel vom Hersteller Maystro. Der Ring kann an jedem Schirmmast mit einem Durchmesser von 5 bis 10 cm angebracht werden. Dank Akku leuchtet er ganze sechs Stunden lang ohne Verkabelung am Haus. Tagsüber kann er einfach entnommen und wieder geladen werden. Ebenfalls praktisch: Die LED-Lampe kann man per App steuern und dimmen.Lichter und LED-Lampen sorgen nicht nur für eine gemütliche Atmosphäre. Sie erhöhen auch den Faktor Sicherheit. Gerade an gefährlichen Stellen im Haus ist eine ausreichende Beleuchtung wichtig. Treppen sind hier ein gutes Beispiel. Im Dunkeln laufen Bewohner und Gäste Gefahr, eine Stufe zu übersehen. Wie leicht hat man sich da durch einen Sturz verletzt! Mit innovativen LED-Leuchten kann man eine schummrige Treppenbeleuchtung jetzt leicht nachrüsten. Beim Treppenlicht Stair-Light von Kenngott zum Beispiel lässt sich ein leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku unkompliziert mit einem Ladegerät aufladen. Die Lichter brennen nur, wenn sie wirklich benötigt werden. Dies wird durch einen integrierten Lichtsensor und einen Bewegungsmelder gewährleistet. So spart man auch noch Energie, denn eine Akkuladung hält in der Regel mehrere Monate. Ein weiterer Vorteil: LED-Leuchten sind generell deutlich energiesparender als herkömmliche Glühlampen. Sie können außerdem ohne aufwändige Elektroinstallation genutzt werden. Das Treppenlicht ist in verschiedenen Einbauvarianten mit einer Edelstahlfront, in Schwarz oder in Weiß erhältlich.Lesen Sie weiter: