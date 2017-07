August 2017

nach obenStaatliche Förderung nutzen Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fördert zahlreiche Maßnahmen, die der Barrierefreiheit dienen. Das Programm bietet zinsgünstige Darlehen für folgende Leistungen



die Beratung durch Experten und Sachverständige

Überwindung von Treppen und Stufen

Wege und Stellplätze

Eingangsbereich und Wohnungszugang

Umbau des Bades

Balkone, Loggien, Terrassen

Anpassung der Raumgeometrie

Bedienelemente und Hilfssysteme

nach obenAltersgerecht Umbauen Kredit 159 Der Kredit "Altersgerecht Umbauen" der KfW fördert die Finanzierung von Maßnahmen, die der Barrierereduzierung und der Erhöhung der Sicherheit dienen. Informationen:

Investitionszuschuss 455 Zusätzlich zur Kreditvariante 159 bietet die KfW im Programm "Altersgerecht Umbauen" eine Zuschuss­variante an. Danach werden Einzelmaßnahmen mit 10 Prozent der förderfähigen Investitionskosten bis maximal 5.000 Euro pro Wohneinheit gefördert, für den Standard "Altersgerechtes Haus" gibt es 12,5 Prozent (bis maximal 6.250 Euro). Infos: www.kfw.de/455

nach obenPflegeversicherung: Zuschüsse

nach obenFrühzeitig an Umbauten denken © Verbraucherzentrale Clever umbauen Das Buch "Clever umbauen" hilft dem Leser, Barrieren in den eigenen vier Wänden zu erkennen und Lösungen dafür zu finden. Der Ratgeber punktet mit einer guten Gliederung, praktischen Umbauideen, Rechenbeispielen und gut lesbaren Texten. Viele praxisnahe Beispiele und Infokästen runden das Angebot ab. Nach dieser informativen Lektüre, kann der "clevere Umbau" der eigenen Immobilie sehr gut gelingen.



Clever umbauen

170 Seiten, gebunden, Ratgeber der Verbraucherzentralen, ISBN 978-3-86336-041-2



Erhältlich unter

Das Buch "Clever umbauen" hilft dem Leser, Barrieren in den eigenen vier Wänden zu erkennen und Lösungen dafür zu finden. Der Ratgeber punktet mit einer guten Gliederung, praktischen Umbauideen, Rechenbeispielen und gut lesbaren Texten. Viele praxisnahe Beispiele und Infokästen runden das Angebot ab. Nach dieser informativen Lektüre, kann der "clevere Umbau" der eigenen Immobilie sehr gut gelingen.

170 Seiten, gebunden, Ratgeber der Verbraucherzentralen, ISBN 978-3-86336-041-2

Erhältlich unter www.ratgeber-verbraucherzentrale.de in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen oder im Buchhandel.

nach obenVerband Wohneigentum: Wohnkomfort für alle

Wohnen ohne Stolperkanten [neu] Wohnen ohne Schwellen ist praktisch und komfortabel für jede Altersgruppe. Nicht nur Senioren freuen sich über so praktische Ausstattungen wie einen schwellenfreien Wohnungszugang, eine Küche mit Platz oder eine bodengleiche Dusche. Ein Haus ohne allzu viele Hürden erleichtert auch Familien mit Kindern den Alltag. Diese Maßnahmen helfen, das Wohnen weiterhin so angenehm wie möglich zu machen.

Möglichkeiten, eine Wohnung altersgemäß anzupassen, gibt es viele: Zunächst sollte man sich, wie bei jeder Umbaumaßnahme, genau überlegen, was nötig ist und wie es sich umsetzen lässt. Wohnberatungsstellen, die es in vielen größeren Städten gibt, unterstützen dabei. Einen Überblick bietet die Seite der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung ( www.wohnungsanpassung-bag.de ). Die erste Beratung ist in der Regel kostenlos. Zudem kann es sinnvoll sein, einen Arzt in die Umbaupläne mit einzubeziehen. Dieser kann Hinweise geben, wie sich der Gesundheitszustand oder einzelne Gebrechen in Zukunft entwickeln könnten.Für viele Menschen sind die Kosten für einen barrierearmen Umbau eine große Hürde. Die staatliche KfW-Bankengruppe unterstützt deshalb eine Reihe von Vorhaben zur Barrierereduzierung mit zinsgünstigen Krediten oder direkten Zuschüssen bis 5.000 Euro pro Wohneinheit. Zu den förderfähigen Maßnahmen zählen nicht nur jene, die Barrieren direkt reduzieren, sondern auch solche, die für mehr Sicherheit sorgen. Dazu gehören etwa einbruchhemmende Haustüren, elektronische Assistenzsysteme für die Türkommunikation und die Heizungssteuerung, automatische Tür- und Torantriebe sowie Hilfen zur Überwindung von Treppen (siehe unten).Sie möchten in Ihrer eigenen Wohnung bleiben − diese hält jedoch den gewachsenen Ansprüchen im Alter nicht stand? Bauen Sie sie altersgerecht und barrierefrei um. Die Pflegeversicherung zahlt für Umgestaltungen Zuschüsse bis zu 2.557 Euro pro Maßnahme, wenn der Bewohner als pflegebedürftig gilt.Einige Landesverbände im Verband Wohneigentum beraten zum Thema "Wohnen im Alter" und geben hilfreiche Tipps. Fragen Sie nach!Lesen Sie weiter: