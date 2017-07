Wohnen ohne Stolperkanten / Seite 4

August 2017

nach obenAlles griffbereit in der Küche

© AMK

nach obenHausautomation sorgt für mehr Komfort

© BVRS/txn

Wohnen ohne Stolperkanten [neu] Wohnen ohne Schwellen ist praktisch und komfortabel für jede Altersgruppe. Nicht nur Senioren freuen sich über so praktische Ausstattungen wie einen schwellenfreien Wohnungszugang, eine Küche mit Platz oder eine bodengleiche Dusche. Ein Haus ohne allzu viele Hürden erleichtert auch Familien mit Kindern den Alltag. Diese Maßnahmen helfen, das Wohnen weiterhin so angenehm wie möglich zu machen.

Küchendesigner haben erkannt, dass Bequemlichkeit, Komfort und Ergonomie Faktoren sind, die für junge und für alte Menschen gelten: "Youngster" und "Best Ager" freuen sich nämlich gleichermaßen über gutes Licht, über kochendes Wasser direkt aus der Armatur, über leise Laufgeräusche bei Spülmaschinen oder über höhenverstellbare Küchentheken. Auszüge und Apothekerschränke erleichtern den Zugang zu Vorräten und erhöhen den Stauraum. Ein Hochbackofen oder eine höher eingebaute Spülmaschine sind nicht nur optisch ansprechend, sondern schonen auch den Rücken. Für Rollstuhlfahrer sollten Arbeitsflächen und Kochstelle unterfahrbar sein. Oberschränke, die per Knopfdruck nach unten gefahren werden können, helfen nicht nur Rollstuhlfahrern, sondern auch kleineren Menschen, alles sicher zu erreichen.Wer moderne Technik nachrüstet, erleichtert sich den Alltag nicht erst in späteren Jahren: Automatische Türöffnungssysteme, eine Herdabschalt-Automatik oder automatische Rollläden erhöhen den Komfort in jedem Alter. Kabelkanäle verhindern Stolperfallen und schaffen optisch Ruhe. Helle, aber nicht blendende Beleuchtung ist gerade bei verringerter Sehkraft von Vorteil. Steckdosen mit Orientierungslicht zeigen etwa nachts den Weg ins Bad. Bewegungssensoren als Lichtschalter im Flur helfen im Alter. Videosprechanlagen bieten Komfort und Sicherheit − über eine Sprechanlage neben der Haustür oder auch über ein zentral geschaltetes Bedienelement wie Smartphone oder Fernseher.Ein typisches Beispiel sind Rollläden oder Sonnenschutz­systeme wie Terrassen- oder Fenstermarkisen. Werden sie noch über Gurte oder Kurbeln geöffnet und geschlossen, dann bedeutet das für ältere Menschen oft eine unnötige Plackerei. Die manuellen Betätigungen lassen sich aber mit überschaubarem Aufwand durch Motorantriebe austauschen. In vielen Fällen können die vorhandenen Rollladenbehänge weiter genutzt werden, ansonsten lassen sie sich leicht durch moderne Behänge ersetzen.