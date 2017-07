Den Riegel vorschieben

© GAH-Alberts

August 2017

Fenstergitter auf die Schnelle

Wenn Einbrecher auch überwiegend in der Winterzeit zuschlagen − während des Sommers ereignen sich ebenfalls zahlreiche Einbruchdiebstähle. Dies hat vor allem mit den Ferien zu tun. Kriminelle haben ein leichtes Spiel, denn Häuser und Wohnungen sind oft länger verwaist.Wer kurzfristig in Eigenregie seine Fenster sichern will, findet mit dem Secofix-System eine hochwertige Lösung: schmiedeeiserne Fenstergitter, die durch Zusammenschrauben einfach montiert werden können und dennoch hohe Sicherheit gewährleisten. Das Schraubgittersystem besteht aus Längsstäben und Quertraversen, verschiedenen Schrauben und Haltersets. Vertiefungen in den Quertraversen und bereits vorgebohrte Löcher machen das Positionieren, Ausrichten und Verschrauben der Bauteile leicht. Spezialschrauben lassen sich gegen Herausdrehen sichern.Hersteller: GAH-Alberts. Infos unter www.gah.de