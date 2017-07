© Zeichnung: Margarete Griegel aus dem Buch "Mein gesunder Obstgarten" Gefurchter Dickmaulrüssler

August 2017

Schaderreger und Schadbild

So entwickelt sich der Schädling

Vorbeugen und Bekämpfen

Weitere Informationen finden Sie in dem Buch "Mein gesunder Obstgarten: Großer Krankheits- und Schädlings­kalender" von Adalbert Griegel.

232 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 3-930384-14-0, Verlag Griegel



232 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 3-930384-14-0, Verlag Griegel

Der gefurchte Dickmaulrüssler befällt weit über 100 verschiedene Nutz- und Zierpflanzen. Die bedeutendsten Schäden im Obstgarten treten an Hausreben, Apfelbäumen und Erdbeeren auf. Im Ziergarten werden Rhododendren, Azaleen, Eiben, Lebensbäume, Rosen, Flieder, Feuerdorn, aber auch verschiedene Stauden befallen. Zu erheblichen Schäden kann es in kleinen Gewächshäusern, Wintergärten und bei Balkon- und Terrassen-Bepflanzungen kommen. Am sichtbarsten sind U-förmige Randfraßstellen an den Blättern, sogenannter Buchtenfraß, die im Freien etwa ab Mai zu beobachten sind. Auch Knospen werden angefressen. Die Verursacher sind nachtaktive, 10-12 mm große grau-schwarze Käfer mit typisch gefurchten Rüsseln. Sie fallen nicht auf, da sie sich am Tage im Boden, unter Laub, Steinen oder Ähnlichem verstecken. Die größten Schäden werden aber von den bis zu 12 mm großen Larven verursacht. Sie sind weißlich, fußlos, bauchwärts gekrümmt, quer gerillt, und haben einen braunen Kopf. Die gefräßigen Käfernachkommen fressen bei Bäumen und Sträuchern die feinen Wurzeln durch, sie nagen die Wurzelrinde der starken Wurzeln und auch den Wurzelhals bis aufs Holz ab. Die Pflanzen welken, verkümmern und gehen einIm Freiland entwickelt sich meistens eine Generation im Jahr. In warmen Gebieten, in Gewächshäusern und Wintergärten können die Käfer sogar mehrere Jahre leben und für Nachkommen sorgen, sodass alle Entwicklungsstadien das ganze Jahr über auftreten können. Im Normalfall überwintern die Larven im Boden, wo sie sich im Frühjahr auch verpuppen. In der Regel im April/Mai erscheinen die Käfer und beginnen ihren 3-5 Wochen dauernden typischen "Reifungsfraß" auf den Blättern. Etwa ab Juni beginnen die Käfer, in unserer klimatischen Zone entwickeln sich nur Weibchen, ihre Eier in die humose Erde in der Nähe der Wirtspflanzen abzulegen. Während mehrerer Monate können durch ein Weibchen bis zu 1.000 Eier abgelegt werden. Ab Juli schlüpfen die gefräßigen Larven, die bis zum Herbst große Schäden an den Pflanzenwurzeln und dadurch an den ganzen Pflanzen anrichten können. Im Oktober/November wandern die Larven etwas tiefer (auf 15-30 cm) in den Boden, um dort zu überwinternBesonders erfolgreich ist die Bekämpfung, wenn Sie sowohl die Käfer, als auch die Larven erfassen. Im Garten steht zurzeit leider kein geeignetes chemisches Bekämpfungsmittel dafür zur Verfügung.Eine biologische Bekämpfung der Larven mit Hilfe der nützlichen, räuberischen Nematoden wird jedoch seit einigen Jahren erfolgreich angewandt (). Es ist sehr wichtig, dass Sie diese, am besten im Gießverfahren, auf den feuchten, über 12 °C warmen Boden ausbringen. Geeignet sind z. B. Parasitäre HM-Nematoden (Neudorff).