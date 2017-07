Gleich rappelt’s! Musik mit der Astgabel-Rassel

Juli 2017 Was ist ein Sommer ohne Musik? Am besten auf selbstgemachten Instrumenten. Besonders wichtig: die Rhythmusgruppe. Neben einem Schlagzeug aus Eimern und Töpfen sorgt eine Rassel für den richtigen Takt. Mit einer Astgabel aus dem Wald oder Garten ist sie schnell gebastelt.

Buch-Tipp: Ich bin ich!







© Dorling Kindersley Megan Kaye: "Ich bin ich! Finde heraus, wer du bist"

Tipps und Trends, Hypes und Hipster, Models und Möchtegern-Stars. Geht es dir auch manchmal so, dass du vor lauter angesagten Themen gar nicht mehr weißt, wer DU eigentlich bist und was DU eigentlich magst? Mädchen, die sich mit der Frage "Wer bin ich?" beschäftigen und herausfinden möchten, was so alles in ihnen steckt, unterstützt das Buch "Ich bin ich!". Angefüllt mit vielen Persönlichkeitstests zu deinen Stärken und Vorlieben, mit Platz für deine Playlist, Ideen und Träume ist das Buch eine prima Hilfe und Motivation auf der Suche nach dem eigenen Ich. Denn egal, was "die Anderen" sagen und welcher Trend gerade angesagt ist: Das wahre Ich kommt nie aus der Mode!"Ich bin ich! Finde heraus, wer du bist",192 Seiten, gebunden, 14,95 Euro,Dorling Kindersley, ISBN 978-3-8310-2952-5.Ab 12 Jahren.