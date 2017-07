Es gibt Eis, Baby!

Zubereitung:

Die Tiefkühlhimbeeren 5 Minuten antauen lassen. Sojasahne und Sojajoghurt in einer Schüssel oder Küchenmaschine verrühren. Nun die Himbeeren dazugeben und mit Süßstoff süßen. In der Küchenmaschine oder mit einem Passierstab in der Schüssel zu einer cremigen Masse verrühren.Die Minzezweige waschen und trocknen. Das Blitzeis ist zum sofortigen Genuss fertig: dazu einfach in zwei Gläser füllen und mit der Minze garnieren.Damit die Konsistenz etwas fester wird, das Eis in einer fest verschließbaren Schüssel eine halbe Stunde ins Gefrierfach stellen. Vor dem Portionieren noch einmal kräftig durchrühren, in Gläser oder Dessertschalen füllen und mit Minze garnieren.