© Logoclic Reparaturmaterial für Laminat von Logoclic

Juli 2017

Fußboden muss vor allem robust sein! Laminatböden halten in aller Regel den Alltagsstrapazen bestens stand. Und dennoch ist ab und an Pflege nötig, damit der Fußboden weiterhin in vollem Glanz erstrahlt. Laminatspezialist Logoclic bietet mit seinen speziellen Reinigungs- und Pflegemitteln kleine Helferlein, die Laminat schonend von Schmutz und Flecken befreien und darüber hinaus optimal der Abnutzung der Oberfläche entgegen wirken. Zudem werden die Fugen gegen Feuchtigkeit geschützt. Und: Kleine Schäden lassen sich einfach und schnell mit den in sämtlichen Farbtönen mischbaren Logoclic-Reparaturpasten entfernen. (epr)Infos: www.bauhaus.info und www.logoclic.info