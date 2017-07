Hier spielt die Musik

© Jung

Juli 2017

Was in den meisten Autos heutzutage längst selbstverständlich ist, geht auch zu Hause ganz einfach: Die eigene Playlist des Smartphones komfortabel über Bluetooth zu streamen − und zwar mit einer cleveren und dazu eleganten Lösung zum Wandeinbau. Mit Bluetooth Connect im Jung Design können bis zu sechs verschiedene Audioquellen eingespeichert werden. Ob Hits aus den aktuellen Charts oder das neueste Hörbuch: Die innovative Streaming-Lösung empfängt und verstärkt Audio-Signale von Smartphone oder Tablet über Bluetooth in Stereoqualität. Über acht Sensortasten hat der Anwender seine Titelwahl, die Lautstärkeregelung, Start, Stopp und mehr im Griff. (epr)Infos: www.jung.de