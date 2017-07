Dach: Schutz mit Unterdeckbahnen

© Bauder Unterdeckbahnen verhindern das Hagel und Regen in Wärmedämmung und Wonbereiche eindringen.

Juli 2017

Das Dach spielt beim Schutz der eigenen vier Wände eine besondere Rolle. Zusätzliche Sicherheit vor Unwetter-Schäden erreichen Eigenheim-Besitzer, wenn sie schon beim Hausbau Unterdeckbahnen einsetzen, beispielsweise Bauder Top Difutex oder Top TS 40.Als zweite Funktionsschicht, also unter den Dachziegeln, verhindern sie, dass Hagel und Regen in Wärmedämmung oder Wohnbereiche eindringen. Die mit Bitumen beschichteten Kunststoff-Faservliese sorgen für besonders hohe Dichtigkeit, Sicherheit, Langlebigkeit und UV-Beständigkeit. Steht also eine neue Dacheindeckung an, sollte man von vornherein den Einbau einer Unterdeckbahn mit einplanen.Info: www.bauder.de