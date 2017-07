Keine Chance für Einbrecher / Seite 3

Juli 2017

Keine Chance für Einbrecher [neu] Einbrecher machen keinen Urlaub, in den Ferienmonaten haben sie Hochsaison. Damit Ihr Zuhause nicht zum Tatort wird, haben wir einige Tipps zusammengestellt, wie Sie Ihr Haus wirksam schützen und sichern können.

Auch Kellereingänge müssen mit der gleichen Sorgfalt gesichert werden wie die Haustür: Einbrecher suchen diese gezielt, um einfach und schnell ins Haus zu kommen. Hier bieten sich neben Scharnierseitensicherungen auch massivere Maßnahmen wie Querriegelschlösser an. Auch Lichtschächte, Garagentore und Verbindungstüren zwischen Garage und Haus dürfen nicht vergessen werden.Denken Sie bei der Haussicherung auch an Ihren Garten: Bewegungsmelder, rund ums Haus angebracht, schrecken Einbrecher ab. Damit streunende Tiere das Licht nicht aktivieren, sollte die Beleuchtung so eingestellt sein, dass sie erst ab einer Höhe von rund 50 cm aktiviert wird.Sind Dachfenster über Bäume oder ähnliches erreichbar, werden diese auch gerne als Einstieg genutzt. Verstauen Sie potentielle Kletterhilfen wie Leitern oder Gartenmöbel sicher oder ketten Sie diese an.Achten Sie darauf, dass das Grundstück von außen gut einsehbar ist. Hecken, Büsche und Bäume sollten den Blick auf einbruchgefährdete Stellen wie Haus- und Terrassentüren nicht verdecken.Lesen Sie weiter: