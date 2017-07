© Dean Drobot/123rf.com Bild 1: Mandarine

Juli 2017 Mandarinen 1 und ihre Verwandten sind extrem beliebte Kübelpflanzen. Kein Wunder! Sie wecken Urlaubsgefühle, tragen − nicht selten sogar gleichzeitig − duftende Blüten sowie verwertbare Früchte 2 . Und sie geben einfach einen attraktiven Terrassen- und Balkonschmuck ab.

© Gille Paire/Fotolia.com Bild 2: Blüte und Frucht gleichzeitig

© krabata/Fotolia.com Bild 3: Zitrone

© flora toskana Bild 4: Dreiblättrige Orangen

© zrenate/Pixabay Bild 5: Kaffirlimette

nach obenVor dem Kauf schlau machen!

Licht und Sonne gibt es für diese Arten fast nie genug. Folglich stehen sie am liebsten auf Balkon oder Terrasse. Bei unseren Klimaverhältnissen ist es geschickt, sie im Herbst erst in das Winterquartier einzuräumen, wenn das Thermometer unter zehn Grad sinkt. Steigt es im Frühling über zehn Grad, ziehen sie wieder nach draußen.

Je heller die Pflanzen im Winter stehen, desto wärmer darf der Raum sein. Mandarinen, Orangen, Zitronen, Kumquat und Bitterorangen kommen mit Temperaturen zwischen 3 und 15 Grad zurecht. Limetten, Grapefruit und Zitronatzitronen bevorzugen 8 bis 15 Grad.

Stehen Zitrusplanzen im Winter zu dunkel, werfen sie gerne ­einen Teil ihrer Blätter ab. In der Regel wächst sich das aber ab Frühling im Freien gut wieder aus.

nach obenDas Rundum-Wohlfühl-Programm

Achten Sie darauf, dass die Erde im Topf stets von oben bis unten gut durchfeuchtet ist. Lassen Sie Gießwasser ­ruhig eine Stunde einige Zentimeter hoch im Untersetzer stehen, damit sich der Wurzelballen vollsaugen kann.

Flüssigdünger, die 20 % Stickstoff, 4 % Phosphat sowie 14 % Kalium aufweisen, geben Sie während der Wachstumsperiode alle acht Tage. Stecken in Ihrem Produkt weniger Nährstoffe, dosieren Sie entsprechend höher.

In Form schneiden dürfen Sie Ihre Zitrusgewächse jederzeit. Je öfter, desto schöner der Wuchs! Ein Rückschnitt ins ältere Holz ist zum Winterende am günstigsten.

Erst, wenn der Ballen fest durchwurzelt ist, zieht Zitrus im März/April in einen neuen Kübel, dessen Durchmesser zwei bis fünf Zentimeter größer sein sollte.

Damit die Erde ihre Struktur bis zum nächsten Umtopfen behält, braucht sie einen hohen Anteil aus Lava-, Kalkstein- und/oder Blähtonbruch, Splitt, Kies oder grobem Sand. Achten Sie beim Substratkauf darauf!

nach obenZitrusgewächse für Einsteiger

© flora toskana Römische Limette 'Purscha'

© flora toskana Mandarine

© flora toskana Mini-Kumquat

Römische Limette 'Purscha': bleibt kompakt und kleinwüchsig; duftende Blüten von Frühling bis Herbst; jährlich sichere und reichhaltige Ernte an zierenden, leicht schälbaren Früchten mit angenehmer Säure Mandarine: kommt an kühleren Plätzen zurecht; duftende, überreiche Blüte; saftige, sehr süße Früchte; kompakte, dichte Krone; immergrüne, duftende Blätter Mini-Kumquat: überreiche, duftende, kleine Blüten; sehr zahlreiche, kleine, mit Schale essbare Früchte; kleinwüchsig, kompakt; immergrüne, duftende Blätter

Haben Sie auch schon einmal versucht, eine Zitrone aus einem Kern zu ziehen? Das klappt überraschend gut. Bis der Zögling jedoch blüht und fruchtet, können Jahrzehnte ins Land gehen. Bei Kaffirlimettenmag man das noch hinnehmen: Ihre kurios geformten Blätter lassen sich als Gewürz für die asiatische Küche verwenden. Alle anderen kaufen Sie besser als bereits tragende Exemplare im Fachhandel.Hierzulande gelten die Südfrüchte als Kübelpflanzen. Das heißt: Sie vertragen keinen Frost und müssen demzufolge die kalte Jahreszeit an einem geeigneten Platz im Haus oder Wintergarten verbringen. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Im Garten ausgepflanzte Dreiblättrige Orangen (Poncirus trifoliata) halten Frösten um -20 Grad stand. Mit ihren eindrucksvollen Dornen und den dickschaligen, kern­reichen Früchten haben sie eher Zier- als Nutzwert.Bevor Sie sich für eins der zahlreichen Zitrusgewächse entscheiden, befassen Sie sich am besten mit deren Wünschen an ihren Lebensraum. Und die sehen so aus:Die häufigste Todesursache für Terrassen-Zitrusgewächse ist das Verdursten im Sommer, so die ­Erfahrung der Experten von flora toskana. Das kann Ihnen ab jetzt schon mal nicht ­passieren! Hier die wichtigsten Pflege-Tipps:Die Kübelpflanzenspezialisten der Firma flora toskana, Tanja Ratsch und Hans-Peter Maier, bieten ein besonders großes Zitrus-Sortiment an und geben Empfehlungen für einsteigerfreundliche Arten. Drei Beispiele: www.flora-toskana.de ; Tel. 07308/9283387