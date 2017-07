Juli 2017

© Zeichnung: Margarete Griegel aus dem Buch 'Mein gesunder Obstgarten' Weißfleckenkrankheit (Erdbeere)

© Zeichnung: Margarete Griegel aus dem Buch #Mein gesunder Obstgarten' Rotfleckenkrankheit (Erdbeere)

Weitere Informationen zur Gesunderhaltung Ihrer Obst-Pflanzen finden Sie in dem Buchvon Adalbert Griegel.Adalbert Griegel232 SeitenPreis: 19,90 EuroISBN: 3-930384-14-0Verlag: GriegelErhältlich im Buchhandel oder bei Amazon.de

Bei der Weißflecken- bzw. der Rotfleckenkrankheit handelt sich um zwei verschiedene Pilzerkrankungen, die jedoch ähnliche Krankheitsbilder verursachen. Auch die Verbreitung, die Voraussetzungen für den Befall und die Bekämpfung sind ähnlich. Die Empfindlichkeit gegen diese Krankheiten ist sortenspezifisch.Auf den Blättern entstehen oft schon während der Ernte 1- 4 mm große, runde, purpurrote Flecken. Bei der Weißfleckenkrankheit stirbt das Blattgewebe in der Mitte der Flecken ab, sodass die typischen, rot umrahmten, runden Flecken mit weißem Zentrum entstehen. Bei der Rotfleckenkrankheit bleiben die Flecken braun-rot.Die benachbarten Flecken fließen bei starkem Befall ineinander. Dadurch geht für die Pflanzen lebenswichtige Blattfläche verloren. Auch Frucht- und Blattstiele und Kelchblätter können befallen werden.Beide Krankheiten überwintern auf befallenen Blättern. Vor und während der Blüte entstehen erste Pilzsporen, die durch Regenspritzer und Aneinanderreiben der Blätter junges Blattgewebe infizieren. Bei feuchtem Wetter können die Blätter bis in den Herbst hinein infiziert werden.Vermeiden Sie einen mehrjährigen Anbau (länger als drei Jahre) von Erdbeeren.Setzen Sie bei einer Neupflanzung auf weniger empfindliche Sorten, z. B. 'Bogota', 'Elwira' und 'Tenira'.Damit die Pflanzen schneller abtrocknen und sich die Blätter gegenseitig nicht berühren, setzen sie Sie mit ausreichendem Abstand in die Erde ein.Wie bei anderen Pflanzenkrankheiten, sind auch hier die folgenden kulturtechnischen Maßnahmen sehr wichtig: eine ausgewogene kalibetonte Ernährung, der Verzicht auf abendliches Gießen und Unkrautbekämpfung.Nach der Ernte sollten Sie die Pflanzen "putzen". Dabei entfernen Sie, am besten per Hand, die äußeren, alten, oft erkrankten Blätter und lassen nur einige junge Blätter in der Mitte stehen.Erfahrungsgemäß wirken die während der Blüte gegen Grauschimmel durchgeführten Maßnahmen auch vorbeugend gegen die Weißflecken- bzw. Rotfleckenkrankheit.In besonders feuchten Jahren behandeln Sie gefährdete Bestände nach dem "Putzen" mit COMPO Duaxo Universal Pilz-frei.