Mai 2017 Gärtnern geht immer und überall. Glauben Sie nicht? Dann stellen wir Ihnen hier ein paar Bücher vor, mit denen Alt und Jung noch mehr Spaß am eigenen Garten haben − ob mit Rückenleiden, auf beengtem Raum, im Schatten oder in der Stadt.

Ein neues Gartentor samt Zaun muss her, eine Pergola wäre auch nicht schlecht, außerdem ein Sitzplatz mit kühlem Getränkelager. Hilfreich für die Gartenarbeit sind der Pflanztisch, die bepflanzte Kräuter-Palette und das Hochbeet. Mitlegtimein Buch vor, in dem er 33 selbst erprobte Projekte für Heimwerker und Hobbygärtner vorstellt. Unterstützt durch Zeichnungen detaillierter Schritt-für-Schritt-Anleitungen von, zeigt der Autor, wie mit Selbstgebautem der Garten gemütlicher gestaltet, die Gartenarbeit erleichtert oder ein gutes Plätzchen für tierische Gartenbewohner geschaffen werden kann. Im Service-Teil werden Bezugsquellen und Adressen genannt sowie Literaturtipps gegeben. Ein Register ermöglicht den schnellen Zugriff auf die einzelnen Projekte."Do it yourself im Garten. 33 Projekte vom Hochbeet bis zum Tomatenhaus",128 Seiten, Klappenbroschur 16,90 Euro, Ulmer Verlag, ISBN: 978-3-8001-3391-8.Lernen Sie die dunkle Seite Ihres Gartens kennen und lieben! Die Problemzone Schatten gibt es in Katrin Lugerbauers Gartenwelt nicht. Im Gegenteil: Gerade Schattengewächse haben es ihr angetan. Die Autorin und Fotografin präsentiert vielfältige Ideen für Beet und Topf, mit denen sich Schattenbereiche das ganze Jahr über ansprechend und nachhaltig bepflanzen lassen. Vom Frühjahrsblüher bis hin zur Blattschmuckstaude, von heimischen Schattenpflanzen bis zu denen Nordamerikas und Asiens zeigt sie die ganze Fülle der Schattengewächse auf. Wer weiß − vielleicht werden auch Sie zum leidenschaftlichen Sammler von Schattenstauden?"Schattenstauden. Die dunkle Seite Ihres Gartens",168 Seiten, Flexcover, 24,90 Euro, Ulmer Verlag, ISBN: 978- 3-8001-0831-2.Flexibel, lecker und gesund: "Kistengärtnern" zeigt, wie die mobile Selbstversorgung aus Kisten, Kübeln und Quadratbeeten funktioniert. Autorin Dorothea Baumjohann erklärt, welche Pflanzen − von Gemüse und Kräutern bis zu kleineren Obststräuchern − geeignet sind und vermittelt die Grundlagen, um auch als Gartenneuling gut zurechtkommen. Die Gartenexpertin baute alle gezeigten Projekte selbst und dokumentierte die wichtigen Arbeitsschritte mit der Kamera: den Aufbau eines Kistengartens, das Befüllen und das Pflegen der Kisten sowie das Bepflanzen anhand von Beetplänen. Pflanzenporträts von Blatt- und Stängelgemüse, Kohl- und Zwiebelgemüse, Wurzel- und Knollengemüse, Küchenkräutern, mediterranen Kräutern und Obst helfen bei der Planung."Kistengärtnern. Mobil gärtnern mit wenig Platz",144 Seiten, broschiert, 15 Euro, blv Verlag, ISBN: 978-3-8354-1599-7.Stadt- und Landkinder aufgepasst: Hier gibt's kreative Ideen zum Gärtnern auf Balkon, Fensterbrett und im urbanen Raum! Mit ausführlichen und einfach nachzumachenden Anleitungen. Denn neben bunten Wimpelketten für den Balkon, Rankhilfen, Gewächshäusern im Mini-Format und Bäumen fürs Fensterbrett, bietet dieses Buch auch Erdbeeren aus dem Lampenschirm und reiche Kartoffelernte aus dem Sack. Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Fotos, Rezepte, um die Ernte auch gleich zu verarbeiten, lustige Illustrationen, eine kleine Stadtbiene, die durch das Buch führt und eine fröhliche Gestaltung sorgen für großen Spaß und viele Erfolgserlebnisse. Zahlreiche Steckbriefe zu Werkzeugen oder Tieren in der Stadt eröffnen einen ganzen Kosmos der Gartenwelt. Urban Gardening für Kinder ab 6 Jahren!"Der kleine Stadtgärtner. Zwischen Fensterbrettbäumen und Balkonerdbeeren",128 Seiten, gebunden, 14,99 Euro, FISCHER Sauerländer, ISBN: 978-3-7373-5479-0. Ab 6 Jahren.