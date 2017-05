Mai 2017 Jedes Jahr findet am 28. Mai der Weltspieltag statt. 2017 lautet das Motto "Spiel! Platz ist überall!". Damit wollen das Deutsche Kinderhilfswerk und seine Partner daran erinnern, dass Kinder ein Recht darauf haben, zu spielen und sich möglichst im gesamten Stadtraum frei bewegen zu können. Finden wir auch. Darum bastel' dir ein paar Stelzen, mach deine Gegend unsicher und hab monstermäßig Spaß!

Mit Hammer und Nagel schlägst du zwei gegenüberliegende Löcher am Rand oben in die Dosen. Fädele die Wäscheleine hindurch und verknote die Enden. | © Coppenrath Verlag/Ruth Niehoff

Mit der Klebepistole klebst du sie nebeneinander an den unteren Rand der Sockendosen. | © Coppenrath Verlag/Ruth Niehoff

Schneide den Schwamm in breitere Streifen und daraus sechs dreieckige Monsterzehen. | © Coppenrath Verlag/Ruth Niehoff

© Coppenrath Verlag Katja Enseling, Ruth Niehoff: „Mach was draus! 2. Kreativ geniale Ideen für Wäscheklammern, Eisstiele und Co.“

Mach aus Immer-zu-Hause-Materialien neue Lieblingssachen, denn sie können noch mehr! Zum Beispiel mit Kronkorken klappern, mit Wäschklammern kickern, mit Eisstielen malen und mit Konservendosen backen. Wie das geht? Ziemlich einfach: mit dem Recycling-Bastelbuch „Mach was draus!“ aus der Reihe „100 % selbst gemacht“, erschienen im Coppenrath Verlag. Inzwischen gibt es schon einen genialen zweiten Band mit über 60 Ideen. Eine davon sind die coolen Monster-Stelzen, die wir euch hier vorstellen.Zur Buch-Reihe „100 % selbst gemacht“ gibt es auch eine Website mit Trendthemen, einfachen Anleitungen und Buch-Tipps. Verwendet werden meist Materialien, die jeder in Griffweite hat. Infos: 100-prozent-kreativ.de „Mach was draus! 2. Kreativ geniale Ideen für Wäscheklammern, Eisstiele und Co.“, 144 Seiten, Steifbroschur, 14,95 Euro, Coppenrath Verlag, ISBN: 978-3-649-62319-9. Ab 8 Jahren.