Schick und sicher in den Garten / Seite 3

Mai 2017

Beim Fräsen, Sägen und Häckseln ist eine Schutzbrille Pflicht! Das Beste von Schutz- und Sonnenbrille vereint die Brille Finlay von Engelbert Strauss: Sie wird mit auswechselbaren Scheiben in den Tönungen klar, gelb oder braun geliefert. Die Scheiben können mit einem Handgriff ausgetauscht werden. Mit den braun getönten Gläsern wirkt die Schutzbrille bei grellem Sonnenlicht wie eine Sonnenbrille. Bei künstlichem Licht bewahrt sie die Augen vor Müdigkeit. Die gelben Gläser filtern den Blauanteil im Licht. So werden bei schwachem Licht Kontraste verstärkt. Mit einer einzigen Brille sind Sie also für jede Lichtsituation gewappnet. Besonders komfortabel wird die Schutzbrille durch Soft-Einsätze an der Stirn und einen verstellbaren Nasensteg. In der mitgelieferten Brillenbox können die Brille, alle Wechselgläser und das Brillenband verstaut werden − so ist die Brille in allen Varianten stets griffbereit.

Schick und sicher in den Garten [neu] Zur Ausrüstung für Garten- und Heimwerkerarbeiten gehören nicht nur Werkzeuge und Gartengeräte, sondern auch die richtige Bekleidung. Bei Arbeiten mit scharfem Gerät ist Schutzkleidung ein Muss. Aber auch bei leichteren Gartenarbeiten wie dem Schneiden von Sträuchern hat die Bekleidung besondere Ansprüche zu erfüllen: Sie soll robust, strapazierfähig und wasserabweisend sein. Damit Sie bei allen Garten- und Heimwerkerarbeiten richtig angezogen sind, haben wir uns für Sie umgesehen.

Schürze und Tasche in einem: Mit der Pflückschürze von Planto sind Sie bei der Ernte Ihrer Obstbäume gut ausgerüstet (gibt's auch bei Manufactum). Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Schürze in eine Tasche verwandeln, die am Körper getragen wird. So haben Sie beide Hände frei − eine zum Pflücken und eine zum Festhalten an der Leiter. Ebenso einfach lässt sich das Erntegut aus der Tasche befreien. Einfach die Karabinerhaken lösen und die Tasche öffnet sich nach unten. Die Schürze besteht aus widerstandsfähigem Canvas-Gewebe aus Baumwolle. Sie hält einige Strapazen aus.Auch Gardengirl hat eine praktische Ernteschürze im Sortiment. Sie funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Allerdings wird der Beutel mit einem Klettverschluss befestigt und durch Schienen stabilisiert.Manch einer möchte sich vielleicht keine Schürze umhängen und trotzdem alle nötigen Werkzeuge direkt zur Hand haben. Dieser findet eine gute Alternative in einem Werkzeuggürtel, der einfach über der normalen Kleidung getragen wird. Der Gürtel Classic von Gardengirl zum Beispiel ist mit Taschen in verschiedenen Größen für Werkzeuge, Handy, Messer und Stift ausgestattet. Er ist aus robustem Material und kann an alle Größen angepasst werden. Die Positionen der Taschen können passend zur eingestellten Taillengröße verstellt werden.Maximale Beinfreiheit garantieren die Wickelröcke von Gardengirl. Sie sind mit drei geräumigen Taschen für Gartenwerkzeuge ausgestattet. Außerdem kann man sie auch als Schürze über einer Hose tragen. Ebenfalls praktisch ist die abnehmbare Handytasche, durch die Ihr Smartphone auch bei der Gartenarbeit immer sicher verstaut ist. Der Rock besteht aus Baumwoll-Twill und ist in einer Einheits­größe erhältlich.Eines der wichtigsten Kleidungsstücke bei der Gartenarbeit sind Handschuhe. Sie schützen die Hände vor Schmutz und Verletzungen, sei es durch Unkraut, Äste oder Dornen. Dass dieses wichtige Zubehör nicht immer grün oder braun sein muss, zeigt Gardengirl mit den neuen "Gärtnerhandschuhen Denim": Sie haben eine Innenfläche aus weichem Ziegenleder, die Außenfläche besteht aus strapazierfähigem Baumwoll-Twill. Die nahtlosen, verstärkten Fingerspitzen sorgen zusätzlich für Komfort und Sicherheit. Elastische Seitenteile aus Baumwolle und ein Elastikeinsatz am Handgelenk erhöhen die Beweglichkeit. Die "Jätehandschuhe Denim" dagegen wurden speziell für Arbeiten entwickelt, bei denen man Boden und Pflanzen genau erfühlen will. Die Strickhandschuhe sind durch einen Überzug aus synthetischem Kautschuk haltbar und wasserfest.Viele Arbeiten in Haus und Garten sind mit Lärm verbunden. Nur ein Loch in die Wand zu bohren, kann bis zu 110 Dezibel laut sein. Da setzt man sich schon nach nur fünf Minuten dem Risiko eines bleibenden Hörschadens aus. Die speziellen akustischen Filter in den WorkSafe Ohrstöpseln von Alpine bieten eine besonders große Dämpfung, die alle schädlichen Gerätegeräusche filtert. Der Lärmpegel wird auf ein sicheres Niveau gesenkt. Dank des intelligenten AlpineAcousticFilters kann man sich aber immer noch normal unterhalten. Auch Sicherheitssignale bleiben hörbar. WorkSafe Ohrstöpsel haben eine sehr angenehme Passform.Lesen Sie weiter: