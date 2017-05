Sternrußtau

Mai 2017

Bei der auch "Schwarzfleckigkeit der Blätter" genannten Pilzkrankheit handelt es sich, neben dem echten Mehltau, um die bedeutendste Rosenkrankheit. Befallen werden vor allem Buschrosen, wobei die Sorten sehr große Empfindlichkeitsunterschiede aufweisen. Die stärksten Infektionen und die größten Schäden treten bei regnerisch kalter Witterung sowie auf unterernährten bzw. stickstoffüberdüngten Sträuchern auf. Oft sind schon im April/Mai auf den Blattoberseiten der bodennahen Blätter zunächst wenige Millimeter kleine, bis zu einem Zentimeter große, violettfarbene bis graubraune, später schwarze Flecken, meistens mit sternenförmig ausgezacktem Rand, zu sehen. Ähnliche Flecken können unter Umständen auch auf der grünen Rinde der Triebe auftreten, was zu Rindennekrosen führt. Stark erkrankte Blättervergilben und fallen vorzeitig ab, sodass die Sträucher im Spätsommer kahl dastehenAuf dem Falllaub, das die wichtigste Frühjahrsinfektionsquelle darstellt, bilden sich Pilzsporen, die die jungen, in erster Linie bodennahen Blätter infizieren. In unserer klimatischen Zone handelt es sich meistens um Sporenarten, die denen sich später auf den Blattflecken bildenden Sommersporen ähnlich sind. Frühjahrsinfektionen können auch von den Rindennekrosen ausgehen.Durch die sich auf den Blattflecken bildenden Millionen von Pilzsporen, werden immer wieder neue Blätter und in seltenen Fällen auch Triebe infiziert. Der Pilz überwintert in erster Linie auf den erkrankten, abgefallenen BlätternBei Neupflanzungen sollten widerstandsfähige Rosensorten bevorzugt werden.Ein sachgerechter Schnitt sorgt für luftige, nach dem Regen schnell abtrocknende Kronen. Eine ausgewogene, kalibetonte Vollernährung stärkt die Pflanze.Falllaub sollte als wichtigste Infektionsquelle schon im Herbst gründlich zusammengekehrt und entfernt werden ().Die erfahrungsgemäß Jahr für Jahr stark befallenen Sträucher sollten, am besten schon im April beginnend, spätestens aber ab Befallsbeginn mehrmals mit einem wirksamen Pilzbekämpfungsmittel behandelt werden (). Die genauen, auch die Blattunterseiten erfassenden Behandlungen sollten bei starkem Befallsdruck regelmäßig in 10- bis 14-tägigen Abständen (je feuchter das Wetter, desto öfter) erfolgen. Mittel mit gleichzeitiger Rosenmehltau- und Rosenrostwirkung sollten bevorzugt werden. Geeignet sind z. B.: