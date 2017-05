McCulloch Akku-Kettensäge

© McCulloch Akku-Kettensägen Li-40CS von McCulloch

Mai 2017







Die McCulloch Kettensäge Li-40CS ist Bestandteil des neuen McCulloch Akku-Systems 40 V Li-Ion. Dieses umfasst neben der Kettensäge einen Trimmer, eine Heckenschere sowie einen Laubbläser, die mit einem 40 Volt* starken Wechselakku betrieben werden können.Die neue McCulloch Kettensäge Li-40CS ist für Arbeiten rund um das Haus und im Garten bestens geeignet. Sie verfügt über ein 35 cm langes Schwert. Die Sägekette lässt sich werkzeuglos spannen. Höchste Sicherheit im Umgang mit dem Gerät bietet die zweifach wirksame Kettenbremse. Um einen hohen Bedienkomfort zu gewährleisten, verfügt die Kettensäge über einen umlaufenden, ergonomisch geformten Griff. Ein in den Griff eingebauter Schraubenschlüssel ist ein zusätzliches Plus bei der Ausstattung. Ein Akku (40 V*, 2 Ah Li-Ion) sowie ein Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten.* Die maximale Ausgangsspannung ohne Last beträgt 40 V, die Nominalspannung 36 V.