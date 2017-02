© Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

März 2017 Flugzeuge, Raumstationen, der Himmel, das Weltall. Niemand kennt sich mit den Wundern jenseits der Wolken besser aus, als die Forscher vom Deutschen Luftfahrtzentrum.

ESA-Astronaut Alexander Gerst

Buch-Tipps: Rund ums Fliegen

Das Universum in spektakulären Bildern

208 Seiten, gebunden, 19,95 Euro, ab 8 Jahren. Dorling Kindersley Verlag ISBN 978-3-8310-3073-6



© h.f.ullmann Verlag Das große Buch der tollen Papierflieger Das große Buch der tollen Papierflieger

54 Seiten, broschiert, 20 Modelle und ­40 farbig ­bedruckte Faltbögen, 9,99 Euro, h.f.ullmann Verlag ISBN 978-3-8480-0088-3

Wenn du dich fragst, was über den Wolken passiert, dann solltest du dich beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) informieren. Dort findest du viele spannende Themen: Wie sollte das Flugzeug von morgen aussehen? Gibt es außerirdisches Leben? Welche Treibstoffe verwenden wir künftig, wenn es kein Öl und Benzin mehr gibt? Mit diesen und vielen anderen Fragen beschäftigen sich die über 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DLR.2014 war der deutsche ESA-Astronaut Alexander Gerst für sechs Monate auf der ISS Raumstation. Einen faszinierenden Rückblick mit Fotos und Videos findest du auf der DLR-Jugend-Website. Dort kannst du dir sogar einen Livestream von der ISS anschauen! Du siehst live die Erde aus Sicht der Astronauten und manchmal auch die Crew bei ihrer Arbeit in Schwerelosigkeit! Und ab Mai 2018 wird es dann besonders spannend, wenn Alexander Gerst wieder ins All starten soll! Schau mal rein unter: www.dlr.de/next Kein Flugobjekt ist den DLR-Experten zu klein. Da ist es nicht verwunderlich, dass beim DLR mit Dr. Kai Wicke sogar ein Deutscher Meister im Papierfliegen arbeitet. 2006, noch während seines Studiums, faltete er ein 5 g leichtes Fluggerät, das bei den Deutschen Meisterschaften stolze 34,82 m weit flog (s. Fotos) − für ihn der Sieg. Bei der folgenden WM schaffte er sogar 37,36 m. Hauptberuflich faltet Kai Wicke heute natürlich keine Papierflieger, sondern erforscht wie sich die Flugzeuge von Morgen in den Flugbetrieb und das vielschichtige Lufttransportsystem einfügen.Jetzt brauchst du nur noch ein Blatt und viel Platz. Besonders spannend wird es, wenn du ein Wettfliegen mit deinen Freunden machst. Welcher Flieger schwebt am weitesten?