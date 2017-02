März 2017 Viel Licht im Dach ...Welchen Einfluss Licht auf unser Wohlbefinden hat, wissen wir. Gerade bei Dachausbau ist es wichtig, viel Licht in die Schräge zu bekommen, damit dort Wohlfühlräume entstehen können. Auf der BAU-Messe in München zeigten Anfang Januar einige Firmen, wie man zu großzügigen, hellen Lösungen kommen kann. Wir zeigen Ihnen hier zwei davon.

© Fakro

© Fakro

© Velux

© Velux

© Velux

Hell, freundlich mit einem tollen Panoramablick präsentiert sich das Wohnzimmer im Dachgeschoss dieses Hauses in Friedrichstadt bei Husum, das mit drei nebeneinander angeordnete Balkonfenstern vom Fensterhersteller Fakro aufgewertet wurde. Zum Öffnen wird der obere Fensterbereich einfach hochgeklappt. Dann entriegelt man den unteren Fensterflügel und schiebt ihn nach außen. Dabei entfaltet sich das seitliche Geländer. Das Ergebnis ist ein praktischer Dachbalkon, der einen herrlichen Rundumblick garantiert. Die Fensterflügel sind aus vakuumimprägniertem und doppelt Acryl-Lack beschichtetem Kiefernholz gefertigt und mit VSG-Isolierverglasung P2 ausgestattet. Die hochwertigen Balkonfenster sind serienmäßig mit einem erhöhten Einbruchschutz durch das patentierte topSafe System ausgerüstet.Infos: www.fakro.de Hersteller Velux bringt seine neuen Lichtlösungen jetzt im März in den Baufachhandel: "Panorama" (siehe Fotos) verbindet die Vorteile von Gauben und Dachfenstern auf neuartige Weise. Da im oberen Bereich Dachfenster in einer normalerweise geschlossenen Dachfläche eingesetzt sind, ist der Tageslichteinfall besonders groß − ebenso der Ausblick. Im Komplett-Paket bietet Velux die Lichtlösung "Panorama" mit einem attraktiven Preisvorteil an. Die Dachfenster können sowohl mit außenliegenden Hitzeschutz-Markisen als auch mit innenliegendem Sonnenschutz ausgerüstet werden.Kopffreiheit und Ausblick bietet auch die Lichtlösung "Raum". Sie besteht aus zwei Klapp-Schwing-Fenstern sowie einem Kombi-Aufkeilrahmen und ist − genauso wie Lichtband, Quartett oder Cabrio − im Komplett-Paket inklusive aller benötigten Bauteile für eine leichte Montage mit Preisvorteil erhältlich.Infos: www.velux.de