Neuer Look fürs Bad / Seite 4

März 2017

Experten-Tipp:

Welchen Trend halten Sie für besonders wichtig?

© Behrendt und Rausch/VDS Jens J. Wischmann, Geschäftsführer Vereinigung der Deutschen Sanitärwirtschaft e. V. (VDS)

Ich persönlich freue mich einfach, dass das Badezimmer zunehmend wohnlich, farbig und sogar etwas modischer wird. In diesem Zusammenhang erfährt das Bad eine immense Wertsteigerung. Interior Designer, Planer und Architekten sehen im Bad zunehmend einen wichtigen Baustein für das Wohlbefinden des Menschen − und zwar über die gesamte Lebensspanne. Daher ist es für mich überaus wichtig, den Nachhaltigkeits-Aspekt zu betonen. Neben einer recht langen Nutzungsdauer von mindestens 15 Jahren − dies steht übrigens per se für eine gute Qualität und langlebiges Design − haben wir in der Sanitärbranche fast ausschließlich mit ökologisch nachhaltigen Produkten und Materialien zu tun. In Sachen Wassersparen sind wir bei Armaturen schon lange an der unteren noch sinnvollen Einsparungsgrenze angekommen − wir verschwenden also schon lange kein Wasser mehr.