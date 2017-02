Neuer Look fürs Bad / Seite 2

März 2017

Neuer Look fürs Bad [neu] Ihr Bad soll renoviert werden? Moderne Bäder laden zum Entspannen und Wohlfühlen ein. Ein neues Bad zu gestalten ist eine große Aufgabe. Damit es auch gelingt, zeigen wir Ihnen die aktuellen Ideen und Trends für Ihr individuelles Privat-Spa.

"Die Menschen", sagt Jens J. Wischmann, Geschäftsführer der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) und gleichzeitig Mitinitiator der Aktion Barrierefreies Bad, "sind mittlerweile bereit, für ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden tiefer in die Tasche zu greifen. Zudem beschäftigen sie sich früher damit." Dabei spielt das Bad eine wesentliche Rolle − das zeigt auch deutlich die vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima in Auftrag gegebene Trendstudie "Smarte Bäder". Zukünftig werden veränderte Raumkonzepte mit viel Platz und sicherer Bewegungsfreiheit immer stärker gefragt sein. Keine Türschwellen, belastbare und leicht zu reinigende Materialien, rutschsichere Böden und berührungslose Armaturen schaffen Sicherheit und bieten Komfort.Und: Ebenerdige Duschen sind 2017 ein "Must-have" für jedes Bad. Bündig in den Boden integriert, schaffen sie eine große, durchgängige Bodenfläche. Das sieht nicht nur äußerst stilvoll aus, sondern lässt selbst kleine Bäder deutlich größer wirken.Wer sich den Alltag mit Muße von der Seele spülen möchte, relaxt am besten in der Badewanne. Neben spektakulären Formen zum Aufstellen mitten im Raum, an der Wand oder für den (Halb-)Einbau im Podest oder Boden erwarten die Käufer zahlreiche praktische und zugleich angenehme Details. Seitlich angeordnete Überläufe gehören ebenso dazu wie integrierte Arm-, Kopfstützen oder Handtuchhalter. In der Regel bestehen Badewannen aus Sanitäracryl, dies gilt als hautsympathisch und lässt sich besonders körpergerecht gestalten. Aber auch Wannen aus Stahlemail bietet der Markt. Das Material ist stabil und pflegeleicht. Mineralwerkstoffe überzeugen mit körpergerechten Formen.Aber nicht jedes Bad bietet genug Platz, um sowohl eine Dusche als auch eine Badewanne unterzubringen. Wer dennoch nicht auf maximalen Komfort verzichten möchte, findet die Lösung mit einer so genannte Duschbadewanne (s. oben). Sie kombiniert eine komfortable Dusche und eine großzügige Badewanne mit einem bequemen Einstieg.Lesen Sie weiter: