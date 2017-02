März 2017 Endlich steht der Frühling vor der Tür. Die Natur erwacht zu neuem Leben und damit auch der Rasen. Zum Stutzen reicht ein Rasenmäher dann oft nicht aus: Denn er kann nichts gegen Gras und Unkraut ausrichten, das am Wegesrand oder an steilen Hängen wächst. Um die Rasenkanten zu glätten, braucht es also noch ein zweites Gerät: Trimmer, Sense oder Freischneider.

© Eckermeier Die "Sensenmänner" im Einsatz

Bisher lag hier der Schwerpunkt bei benzinbetriebenen oder kabelgebundenen Geräten. Allerdings hat sich die Akku-Technologie mittlerweile rasant weiterentwickelt. Damit ausgerüstete Trimmer, Sensen oder Freischneider treten immer mehr in den Vordergrund. Wir haben uns einige Exemplare genauer angeschaut und gründlich gecheckt. Das Besondere: Die Akkusensen stehen nicht in Konkurrenz zueinander, da alle Sensen nur eine Gemeinsamkeit haben − nämlich den Akkubetrieb − und ansonsten völlig unterschiedlichen Konzepten entspringen. Die Geräte wurden deshalb von unseren "Sensenmännern" unabhängig voneinander getestet und bewertet.Lesen Sie weiter: