Februar 2017 Zu einer Faschingsparty gehören leckeres Gebäck und eine kunterbunte Deko. Dieses Jahr landen bei uns Muffins auf dem Tisch (oder im Bauch) und die Förmchen an der Wand: als fröhliche Girlande.

Du brauchst

Muffinförmchen aus Papier – in verschiedenen Farben und Größen

Zwirn

Nadel

Schere

Einige bunte Strohhalme, in kleine Stücke (ca. 2 cm) geschnitten

Und so geht’s

Tipps

Zutaten: Muffinform (12er)

12 Papierbackförmchen



All-in-Teig:

175 g Weizenmehl

2 gestrichene TL Backpulver (z. B. Original Backin von Dr. Oetker)

50 g gemahlene Mandeln (z. B. von Dr. Oetker)

125 g Zucker

1 Päckchen Vanillin-Zucker (z. B. von Dr. Oetker)

5 Tropfen natürliches Zitronen-Aroma (z. B. von Dr. Oetker)

125 g weiche Butter oder Margarine

2 Eier (Größe M) 3 EL Orangensaft

50 g Raspelschokolade Vollmilch (z. B. von Dr. Oetker)



Belag:

300 g kalte Schlagsahne

1 Päckchen Dr. Oetker Quarkfein Zitrone



Zum Verzieren:

einige Marshmallows, Lakritzschnüre und bunte Schokolinsen

Dunkle Zuckerschrift mit Schokoladen-Geschmack (z. B. von Dr. Oetker)

Zubereitung: Papierbackförmchen in die Muffinform stellen. Backofen vorheizen. (Ober-/Unterhitze: etwa 180°C Heißluft: etwa 160°C).



Mehl mit Backpulver in einer Rührschüssel mischen. Übrige Zutaten, außer die Schokoladenraspel, hinzufügen. Alles mit einem Mixer (Rührstäbe) kurz auf niedrigster, dann auf höchster Stufe 2 Minuten zu einem glatten Teig verarbeiten. Zum Schluss die Schokoraspel unterrühren. Den Teig mit Hilfe von 2 Esslöffeln in die Papierbackförmchen füllen. Die Muffinform auf dem Rost in den Backofen schieben. (Einschub: Mitte, Backzeit: etwa 22 Minuten)



Muffins mit den Förmchen aus der Muffinform lösen und auf einem Kuchenrost erkalten lassen.



Belag: Schlagsahne mit Quarkfein steif schlagen und die Muffins dick damit bestreichen.



Verzieren: Marshmallows in Streifen schneiden und als Ohren anlegen. Die Lakritzschnüre abrollen, längs halbieren, in etwa 5 cm lange Stücke schneiden und als Barthaare auflegen. Die Schokolinsen als Nasen über die Barthaare legen. Mit der Zuckerschrift Augen und Mund zeichnen. Die Kätzchen-Muffins bis zum Servieren in den Kühlschrank stellen.

Mit der Muffin-Girlandemachst du aus deinem Zimmer eine richtige Party-Höhle. Die meisten Materialien dafür, findest du vermutlich in eurem Küchenschrank.Schneide zunächst ein großes Stück Zwirn ab – in der gewünschten Länge der Girlande. Vergiss nicht, auf beiden Seiten etwa 10–15 cm zusätzlich zu rechnen. Die benötigst du für die Schlingen, an denen du die Girlande aufhängen kannst. Damit die Girlande besonders stabil ist, nimmst du den Zwirn am besten doppelt.Fädle den Zwirn durch eine Nadel und verknote die beiden Enden. An dieser Seite des Fadens bindest du nun eine Schlinge. Anschließend ziehst du den Faden zweimal durch ein Strohhalm-Stück. So verhinderst du, dass die Papier-Förmchen über den Knoten rutschen.Nun schiebst du nacheinander die Muffin-Förmchen über die Schnur. Mal große, mal kleine, mal mit der Öffnung nach links, mal nach rechts (s. Foto). Am schönsten ist es, mit einem kleinen Förmchen zu beginnen und auch zu enden. Ab und zu kannst du ein Strohhalm-Stück auffädeln, damit die Förmchen nicht so gedrängt sitzen.Am Schluss ziehst du den Faden wieder zweimal durch ein Stück Strohhalm und bindest eine Schlaufe. Achte darauf, dass zwischen diesem Strohhalm-Stück und dem letzten Förmchen ca. vier Finger breit Platz bleibt, damit du Raum hast, um die Förmchen schön zu verteilen.Schmücke das Zimmer mit mehreren Girlanden, dann wirken sie besser.Für noch mehr Party-Deko, kannst du auch Luftschlangen über die Girlanden hängen.