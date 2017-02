Zubereitung:

150 g Butter in Würfel schneiden und in einem Topf oder in der Mikrowelle 1 Minute sanft erhitzen, bis sie zerlassen ist.Eier, Zucker und Vanillezucker in einer Schüssel schaumig aufschlagen. Das Kakaopulver und die zerlassene Butter dazugeben. Das Mehl und die Mandeln unter gleichmäßigem Rühren hinzufügen. Die Nusskerne und Schokoladenraspel unterheben. Die restliche Butter in einer Gusspfanne oder einer Pfanne mit Antihaftbeschichtung zerlassen. Den Teig in die Pfanne gießen, einen Deckel auflegen und bei niedriger Temperatur 20 Minuten backen. Die Pfanne vom Herd nehmen und den Kuchen bei geschlossenem Deckel 30 Minuten ruhen lassen. Den Kuchen aus der Pfanne nehmen, komplett auskühlen lassen und bis zum Servieren im Kühlschrank aufbewahren.