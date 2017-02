Februar 2017

Vaude präsentiert mit der Modellreihe "Moab Pro" erstmals Bike-Rucksäcke mit integriertem Mehrschlagprotektor. Alle drei Modelle tragen das Green Shape Label von Vaude und werden PFC-frei mit Eco Finish ausgerüstet.Man möchte ja nicht dran denken und geht davon aus, dass der Fall der Fälle nicht eintritt − absolute Sicherheit vor Stürzen gibt es aber auf keiner Tour. Gut, wenn man das Verletzungsrisiko minimieren kann. Zum Schutz der Wirbelsäule etwa mit einem Protektor-Rucksack. Axel Kreuter von den Innsbrucker Vertridern ist mit seinem Bike am liebsten in steilem, alpinem Gelände unterwegs und kennt sich mit den Gefahren beim Biken aus. Er hat in enger Zusammenarbeit mit den Entwicklern von der Firma Vaude seinen ganz persönlichen Lieblings-Rucksack kreiert. "In meiner Heimatstadt Innsbruck mache ich eigentlich alles mit dem Rad. Ich bin schneller und flexibler. Radfahren tut mir gut und der Umwelt auch. Der Moab Pro ist der perfekte Begleiter für mich. Bei seiner Herstellung wird auf Umweltschutz aufgepasst und dank integriertem Rückenprotektor passt er auf mich auf."

Erholsamen Schlaf beim Camping verspricht Grüezi ­bag, einemarke aus den Alpen. Bei diesen Schlafsäcken wird spezielle Alm-Wolle verarbeitet, die für ein verbessertes Schlafklima sorgen soll. Studien belegen, dass der Mensch bei einer Körpertemperatur von 33 °C am besten schläft. Dieses Klima erzeugt die Wolle im Grüezi-Bag: Die vom Körper abgegebene Feuchtigkeit wird von der Wolle effektiver aufgenommen als von synthetischem Material. So wird dem Anstieg der Luftfeuchtigkeit im Schlafsack vorgebeugt, die schnell zum Frösteln führen kann. Die Wolle gibt die aufgenommene Feuchtigkeit dann wieder an die Umgebung ab, sodass ein wärmender oder kühlender Effekt entsteht. Für das Naturprodukt sprechen zusätzlich seine Erneuerbarkeit und seine Widerstandsfähigkeit. Die Schlafsäcke von Grüezibag haben ein wasserabweisendes Nylon-Außenmaterial und einen Zwei-Wege-Reißverschluss für bequemes Ein- und Aussteigen. Ein weiteres Extra ist das Kisseneinschubfach. Hier kann man beispielsweise eine Fleecejacke hineinstecken und so ein bequemes Kopfkissen bauen. Eine komfortable Sache!Wer zelten geht, hat gerne viel Ausrüstung im Schlepptau. Der Rucksack wird so schnell zu schwer. Abhilfe schafft auf ebenem Gelände dieTransfer Wheelie Bag von Exped. Mit ihr kann man eine Tasche in einen Rollkoffer verwandeln. Über eine Reissverschlussöffnung bleibt das ursprüngliche Tragesystem zugänglich und ermöglicht einen schnellen Wechsel vom Rollgepäck zum individuell angepassten Rucksack oder Tasche. Dank des Rollverschlusses lässt sich das Volumen von 40 auf 80 Litern erweitern.Bei den Industry OutDoor Awards 2016 wurde auch dasApproach 2 ZG von Wechsel ausgezeichnet. Ein asymmetrisches Tunnelzelt für zwei Personen, das durch seine besondere Form auch großen Nutzern einen komfortablen Schlafplatz bietet. Zusätzliche Gestängebögen verleihen mehr Stabilität und ermöglichen die Lüftung des Dachs. Das Zelt verfügt außerdem über einen regengeschützten Eingang sowie eine große Gepäcknische.