Februar 2017

Outdoor-Bekleidung umweltfreundlich waschen

Beim Waschen von Outdoor-Bekleidung gelangen abgebrochene Kunststofffasern (Mikro-Plastik-Partikel) ins Abwasser und von da in Flüsse und Meere. Sie zerfallen nicht, sondern lagern vielmehr Giftstoffe an. Bei Tieren und Menschen können diese Fasern schwerwiegende Krankheiten verursachen. Um das zu verhindern, hat die Firma Langbrett den Waschbeutel Guppy Friend entwickelt. Er filtert 99 Prozent der abgebrochenen Fasern und schützt so die Umwelt.