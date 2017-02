Gut gewappnet −

© Grüezi bag

Februar 2017 Egal ob wandern, klettern, radeln oder garteln: Viele Menschen lieben es, im Freien aktiv zu sein. Bewegung, im Einklang mit der Natur, tut Seele und Körper gut.



2012 besaßen rund 8,6 Millionen Deutsche eine Outdoor-Ausrüstung, 2016 waren es schon circa 9,5 Millionen − Tendenz steigend! Damit auch Sie für ihren nächsten Ausflug gerüstet sind, haben wir uns nach Neuheiten im Bereich Outdoor-Kleidung und -Ausrüstung umgesehen.



Bezwingen Sie jeden Berg

Beim Wandern und Joggen ist vor allem eines wichtig: der richtige! Denn wetteruntaugliches oder loses Schuhwerk und Blasen an den Füßen führen schnell zu Zwangspausen. Das Gewicht der Schuhe ist ebenfalls ausschlaggebend, schließlich werden die Füße bei ausgiebigen Touren schnell schwer. Adidas hat sich der Herausforderung angenommen und einen leichten Geländelaufschuh entwickelt, den Terrex Agravic Speed. Er ist nur 250 g schwer. Seine sockenähnliche Form sorgt für eine gute Passform, das Nockenprofil garantiert Flexibilität und ein minimales Gewicht. Eine spezielle Zwischensohle bewirkt eine bessere Dämpfung des Schrittes. Die Außensohle aus Continental-Gummi gibt die richtige Bodenhaftung.Der OutDoor Industry Award ist ein wichtiger Innovationspreis der Branche. Er ging 2016 an einen leichten Wanderschuh, den Lowa Approach Pro GTX. Dieser Zustiegsschuh wurde gemeinsam mit dem Bergsteiger Luis Stitzinger entwickelt. Vor allem wegen seiner steifen Brandsohle, die auch Klettereien ermöglicht überzeugte er die Jury auch mit seiner guten Trittsicherheit. Sein effizientes Schnellschnürsystem erlaubt eine individuelle Anpassung in zwei Zonen.Bequeme Wanderschuhe in jungem Design, dieses Motto hat sich der Traditionsschuster Meindl bei seiner Kollektion Light Trekking auf die Fahnen geschrieben. Die farbenfrohen Modelle sollen durch verschiedene Futtervarianten für jede Situation im Freien geeignet sein. Dabei setzt Meindl auch auf Stabilität und Langlebigkeit. Die spezielle Sohle garantiert Griffigkeit und Trittsicherheit, so der Hersteller. Das Variofix-Schnürsystem sorgt für eine gute Fersenfixierung. Eine Stretchzone im Fersenbereich macht die Manschette elastischer und ermöglicht so eine gute Passform.Zu den Gewinnern beim OutDoor Industry Award 2016 gehört auch der Laufschuh Scott Supertrac RC. Er wurde speziell für Bergrennen konzipiert und vor allem für seine Außensohle ausgezeichnet. Sie verleiht dem Schuh Sicherheit in schwierigem Gelände. Die Sohle wurde in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München entwickelt. Durch ihren sternförmigen Noppen-Ansatz garantiert sie eine ständige Bodenhaftung, unabhängig von der Beschaffenheit des Geländes. Abgerundet wird der Laufschuh durch ein leichtes, stützendes Obermaterial.