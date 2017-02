Februar 2017

© Zeichnung: Margarete Griegel aus dem Buch 'Mein gesunder Obstgarten' Rote Obstbaumspinnmilbe

nach obenSchaderreger und Schadbild

5

3

4

1

2

3

4

6

nach obenVorbeugen und ­Bekämpfen

der rote Balken

nach obenBuch-Tipp Weitere Informationen zur Gesunderhaltung Ihrer Obst-Pflanzen finden Sie in dem Buch Mein gesunder Obstgarten: Großer Krankheits- und Schädlingskalender von Adalbert Griegel.



Adalbert Griegel

Mein gesunder Obstgarten: Großer Krankheits- und Schädlingskalender

232 Seiten

Preis: 19,90 Euro

ISBN: 3-930384-14-0

Verlag: Griegel



Erhältlich im Buchhandel oder bei .

Weitere Informationen zur Gesunderhaltung Ihrer Obst-Pflanzen finden Sie in dem Buchvon Adalbert Griegel.Adalbert Griegel232 SeitenPreis: 19,90 EuroISBN: 3-930384-14-0Verlag: GriegelErhältlich im Buchhandel oder bei Amazon.de

Als Obstbaumspinnmilbe oder Rote Spinne werden oft mehrere im Garten vorkommende Spinnmilbenarten verstanden, die alle von dem Schadbild, der Entwicklung und den Bekämpfungsmöglichkeiten her ähnlich sind.Der bedeutendste, zu den Spinnentieren gehörende saugende Schädling ist die Obstbaumspinnmilbe. Sie schädigt vor allem Äpfel, Pflaumen und Zwetschgen, aber auch Zierbäume, Ziersträucher und Kräuter.Zuerst werden die Blätter durch die Saugtätigkeit der Spinnmilben leicht gesprenkelt und gelblich verfärbt. Schließlich verfärben sie sich silber- und bronzefarben, rollen sich bei trockenem Wetter ein und werden vorzeitig abgestoßenAb der Blütezeit sind mit Hilfe einer Lupe auf der Blattunterseite etwa 0,4 mm große, grünliche bis rote erwachsene Milbenund zwiebelförmige Eierund deren Schalen zu finden. Die bei anderen Spinnmilben typischen Spinnfäden fehlen in der Regel.Ein starker Befall führt zur Behinderung des Trieb- und Fruchtzuwachses. Die Zerstörung der Blätter und ihr vorzeitiger Abwurf hat die Unterentwicklung der nächstjährigen Blütenknospenbildung zur Folge. Niedrige Fruchtansätze für das nächste Jahr sind vorprogrammiert.Karminrote, etwa 0,17 mm große, zwiebelförmige Eier überwintern auf der Rinde der Äste und Zweige. Je nach Wetterverhältnissen schlüpfen zwischen dem Austrieb und dem Blütebeginn die ersten sechsbeinigen Larven. Die Weiterentwicklung der Milben ist meistens bis Ende der Blüte abgeschlossen, so dass Anfang bis Mitte Mai erwachsene Weibchen (mit acht Beinen)mit der Eiablage beginnen. Ein Weibchen kann etwa dreißig, in extremen Fällen bis siebzig gelbliche, zwiebelförmige Sommereierauf der Blattunterseite ablegen. Der volle Entwicklungszyklus einer einzigen Generation dauert etwa vier Wochen, so dass jährlich fünf bis sechs sich überschneidende Generationen entstehen können. Bei einer warmen, früh beginnenden Vegetationsperiode können bis Mitte Oktober sogar bis zu acht Generationen beobachtet werden. Im September/Oktober werden wieder auf die Rinde der Triebe rote Wintereier abgelegtRaubmilben und Raubwanzen, die natürlichen Feinde der Spinnmilben, können bei schwachem Befall und Einsatz von schonender Pflanzenschutzmittel oft für ein Gleichgewicht sorgen.Die erste genaue (mit einer Lupe) Untersuchung der Kurztriebe auf karminrote Spinnmilbeneier sollte während des Winterschnittes durchgeführt werden. Wenn man mehrere Ei-Kolonien mit je etwa hundert Eiern feststellen kann, sollte während des "Mausohr-Stadiums" eine genaue Austriebspritzung z. B. mit Promanal Neu Austriebsspritzmittel (Neudorff) oder Bayer Garten Ausstriebsspritzmittel durchgeführt werden. Wo diese versäumt wurde, ist eine Vorblüte-Spritzung bis zum "Ballon-Stadium" der Blüten möglich ().Wenn Untersuchungen der Blattunterseiten nach der Blüte über 60 Prozent befallene Blätter und ab Mitte Juli über 30 Prozent ergeben sollten, sind chemische Bekämpfungsmaßnahmen empfehlenswert.Nach dem Austrieb, und darüber hinaus während der ganzen Vegetationsperiode, können Neudosan Neu Blattlausfrei (Neudorff), Kanemite SC Spinnmilben-Frei (Dr. Stähler) oder Schädlingsfrei Naturen (Celaflor) zum Einsatz kommen.Mit Schwefel-Produkten gegen Schorf und Mehltau durchgeführte Behandlungen haben befallsmindernde Wirkung gegen Spinnmilben.