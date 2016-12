© Eckermeier

Januar 2017 Das Rentnerehepaar Röttgermann ist noch fit und aktiv. Trotzdem sollte in seinem Doppelhaus (Baujahr 2001) eine neue zukunftsfähige Lösung für barrierefreies Duschen her. Das Badezimmer der Röttgermanns liegt im ersten Stock eines schmucken Doppelhauses. Es ist seit mehr als 10 Jahren mit einer Dampfdusche ausgestattet.

© Eckermeier

© Eckermeier

© Eckermeier Herr Röttgermann und sein Installateur.

Die Abwasserfallleitung verlief ursprünglich etwa acht Meter entfernt an der anderen Hausseite. Das Gefälle für eine bodengleiche Dusche war im Bodenaufbau nicht vorhanden. Dies musste jetzt durch eine kleine leistungsstarke Pumpe kompensiert werden. Sie ist im Bodenablauf integriert und transportiert das Abwasser zuverlässig in die nächste Freigefälleleitung. Somit konnte auf eine erhöhte Duschwanne bei der Badsanierung verzichtet werden.Diese Bodenablaufpumpe (Plancofix Plus Jung Pumpen) hat einschließlich einer aufgebrachten Dämmwanne eine Aufbauhöhe von nur 9 cm und ist sehr leise. "Die Installation ist einfach", so der ausführende Installateur Ernst. Der Einbau der Pumpe dauert nur etwa zwei Stunden. Der Estrich unter den Fliesen wird etwa 5 mm weggefräst, damit der Fliesenleger das notwendige Fliesengefälle für das Duschwasser herstellen kann. Die Plancofix Plus wird über ein druckfestes Rohr mit dem alten Abwasseranschluss in DN 50 verbunden. Den Strom für die Pumpe besorgte sich Ernst aus der benachbarten Wand, in der eine Steckdose mit der vom Hersteller geforderten Absicherung installiert ist.Der Duschbereich ist mit Wedi-Platten ausgelegt, um für das notwendige Gefälle zu sorgen. Das mitgelieferte Dichtungsflies wurde um den Plancofix Plus gelegt und mit Fliesenkleber wasserdicht verklebt. Als letzter Schritt folgte die Verfliesung des Duschbereiches. Der Plancofix ist voll verfliest und somit unauffällig in die Dusche integriert. Zur Reinigung ist der Behälter von oben zugänglich. Die Pumpenhydraulik kann leicht entnommen und von üblichen Verunreinigungen (Haare, Flusen, Sand) gereinigt werden.Die Röttgermanns haben die Dusche seit einigen Wochen in Betrieb und sind mehr als zufrieden mit ihrer Entscheidung für eine Bodenablaufpumpe.