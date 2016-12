Zubereitung:

Karkassen waschen, in grobe Stücke teilen und unter fließendem Wasser 30 bis 40 Minuten wässern. Lauchzwiebeln und Sellerie waschen, trocken tupfen, klein schneiden. Schalotten schälen, in Scheiben schneiden. Fenchel waschen, in Stücke schneiden. Zitrone heiß abwaschen. Die Schale mit einem Sparschäler abschälen. Die vorbereiteten Zutaten mit den Karkassen in einen Topf geben. Pfefferkörner und Lorbeer zugeben. Mit Weißwein und 800 ml Wasser auffüllen. Mit Salz würzen. Einmal aufkochen und bei niedriger Stufe etwa 20 Minuten köcheln lassen.Zwischendurch immer wieder den entstehenden Schaum mit einer Schaumkelle abnehmen. Fischfond nach und nach vorsichtig durch ein Sieb gießen. Den Fond auskühlen lassen.Fischfond lässt sich portionsweise in Eiswürfelbehältern abfüllen und einfrieren.