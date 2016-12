Gut behütet

© Otto Graf GmbH Pflanzglocke Sunny

Sunny Pflanzhilfen werden einfach über Samen oder Setzlinge gesetzt und mithilfe von Bodenankern sicher im Erdreich fixiert. Nach Gebrauch können die Kunststoffelemente wieder abgebaut und platzsparend gestapelt werden. Der Clou: Die Produkte verfügen über ein intelligentes Bewässerungssystem. In ausgeformten Mulden sammelt sich das Wasser und wird sanft an die darunter liegende Pflanze abgeben. Bei Starkregen läuft überschüssiges Wasser außerhalb der Pflanzhilfen ab. Regnet es nicht, werden die Pflanzhilfen direkt mit Gießkanne oder Gartenschlauch bewässert und müssen dafür nicht einmal geöffnet werden. Das stufenlos verstellbare Belüftungssystem sorgt für ausgeglichenes Klima an sonnigen und warmen Tagen.