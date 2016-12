[neu]

Ein Sprichwort sagt: "Wasser sucht sich seinen Weg". Es hat Recht - und zwar immer nach unten. Was ist aber, wenn ich Wasser nach oben bekommen will, zum Beispiel aus dem Brunnen oder der Zisterne? Das ist gar nicht so einfach. Allerdings gibt es jede Menge Hilfsmittel. Wir haben uns für Sie umgesehen.