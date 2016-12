nach obenHauswasserwerke & Co.

© Gardena 4000/5E

© Gardena Gardena 4000/5 eco

© AL-KO AL-KO Jet 4000/3

Gegen den Strom - Wasser und Pumpen rund ums Haus [neu] Ein Sprichwort sagt: "Wasser sucht sich seinen Weg". Es hat Recht - und zwar immer nach unten. Was ist aber, wenn ich Wasser nach oben bekommen will, zum Beispiel aus dem Brunnen oder der Zisterne? Das ist gar nicht so einfach. Allerdings gibt es jede Menge Hilfsmittel. Wir haben uns für Sie umgesehen.

Alternative Wasserversorgung? Mitist das kein Problem. Die kleinen Kraftpakete von der Firma Gardena zum Beispiel sind schnell und einfach angeschlossen und dann sofort einsatzbereit. Denn Vorfilter und Rückschlagventil sind bereits im Gerät integriert. Der Tank ist zudem fünf Jahre wartungsfrei. So muss dass weder die Membran ausgetauscht, noch Luft nachgefüllt werden. Bei der Auswahl des passenden Hauswasserwerks ist entscheidend, wie hoch das Wasser maximal gepumpt werden soll und wie viel Wasser benötigt wird.Die Ausführung Comfort 4000/5 eco von Gardena ist für alle geeignet, die nicht gar so viel Wasser fördern wollen. Ein stufenloser Eco-Betrieb ermöglicht jeweils bis zu 15 Prozent Energieeinsparung gegenüber dem Normalbetrieb.Flexibilität ist gefragt, wenn das Brauchwasser mal im Garten, und mal im Haus eingesetzt werden soll. Hierfür gibt es bei Gardena. Sie sind dank ihrer kompakten Bauweise für den mobilen Einsatz gut geeignet.Die Hauswasserautomaten schalten sich bei Bedarf elektronisch ein und im Anschluss wieder aus. Außerdem können Druck und Fördermenge kontrolliert werden − die praktische LCD-Anzeige macht's möglich! Doch die automatische Steuerung hat noch weitere Vorteile. So warnt das Gerät vor Frost. Oder es informiert rechtzeitig über eventuelle Betriebsstörungen. Zum Beispiel, wenn das Wasserreservoir erschöpft ist.Auch im Segment der Hauswasserautomaten bietet das Unternehmen Gardena Pumpen für jeden Bedarf. Zum Beispiel das kraftvolle Premiummodell 6000/6E LCD Inox mit einer maximalen Fördermenge von 6.000 Litern pro Stunde (Maximaldruck: 5,5 bar). Oder aber das Einsteigermodell für den kleineren Wasserbedarf bis zu 3.500 Litern (Maximaldruck: 4,0 bar). Bis auf das kleinste Modell verfügen alle über zwei Ausgänge für den gleichzeitigen Betrieb sowie einen klappbaren Tragegriff.Neben Hauswasserautomaten sinddie ideale Lösung, um dem Garten das lebensspendende Nass zuzuführen. Die Jet 4000/3 Premium des Herstellers AL-KO saugt Wasser in kürzester Zeit mühelos an und sorgt für eine kraftvolle Bewässerung. Das verdankt sie der Kombination aus Jet-System und einer 3-stufigen Fördertechnik. Mit einer durchschnittlichen Saugdruckleistung von G 1" (33,3 mm) werden bis zu 5.500 Liter pro Stunde gefördert. Dabei meistert die Gartenpumpe Förderhöhen bis zu 35 Metern und Ansaughöhen bis zu 8 Metern.Die Gehäuse aus rostfreiem INOX-Edelstahl oder glasfaserverstärktem Kunststoff sind stark, robust und langlebig. Zudem arbeitet die Pumpe extrem leise. Einer ungestörten Auszeit im Garten steht also nichts im Weg. Das Modell zeichnet sich darüber hinaus durch einen leicht zu reinigenden XXL-Filter und einen integrierten Trockenlaufschutz aus. Diese bewährte Technik schützt die Pumpe vor Schäden durch Überhitzung der Hydraulikteile, die bei Wassermangel oder Leckagen in der Installation auftreten können.Lesen Sie weiter: