Eine Alternative zu Rolle und Pinsel

Haus | Garten | Leben

© Bosch

Wenn die Sonne in der Natur alle Farben zum Leuchten bringt, dann wächst die Lust, mit einem neuen Anstrich in frischen Farben ein Stück Sommerfeeling an die eigenen Wände zu bringen. Der ist zwar schon längst fällig, doch die lästige Arbeit schieben viele Renovierungswillige lange vor sich her. Dabei war bereits die Erfindung der Malerwalze gegenüber dem Anstrich mit dem Pinsel ein Fortschritt - eine echte Revolution aber war erst die Einführung der Sprühtechnik für den Farbauftrag auf Rauhfaser und Co.