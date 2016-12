© Günzburger Steigtechnik

Januar 2017 Sicherheit steht ganz oben an: Egal, ob beim Lampenwechsel in der Wohnung, beim Montieren der Schaukel im Garten oder bei allen anderen Arbeiten, die das ganze Jahr über rund um Haus, Hof und Garten anfallen. Immer mehr Privatanwender vertrauen hier auf die besonders handlichen, aber sehr stabilen Haushaltsleitern in Profiqualität aus Deutschland.

"Wenn es um die eigene Sicherheit geht, gehen immer weniger Verbraucher Kompromisse ein. Mehr denn je legen sie stattdessen Wert auf Qualität ,made in Germany' und das ist auch gut so", sagt Steigtechnik-Experte Ferdinand Munk aus Günzburg. Munk rät allen Anwendern, sich vor dem Leiternkauf ausführlich im Fachhandel beraten zu lassen: "Wer hier die richtige Wahl trifft, kann sich stets zu hundert Prozent auf sein Qualitätsprodukt verlassen und hat ein Leben lang Freude an seiner Leiter."Dass man beim Kauf der richtigen Aufstiegshilfe nicht am falschen Ende sparen sollte, verdeutlichen die Zahlen der Unfallversicherungen: Jährlich verunglücken 2,8 Millionen Menschen im eigenen Haus oder Garten, die größte Unfallursache dabei sind nach wie vor Stürze.Qualitätsleitern aus Deutschland verfügen über wichtige Sicherheitsmerkmale, wie zum Beispiel eine sehr stabile Bauweise, bei der die Stufen dauerhaft mit den Holmen verbunden und hochwertige Materialien verarbeitet sind. "Da klappert nichts und die Leiter wackelt nicht", so Munk. Verbraucher sollten außerdem darauf achten, dass ihre neue Leiter über 80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen verfügt. Bei einseitig begehbaren Stufenleitern sorgt eine große Standplattform für einen sicheren Stand. Rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiter­füße garantieren eine vollflächige Auflage auf dem Untergrund.Das Plus an Sicherheit kann übrigens durchaus elegant sein, wie das Beispiel der Stufenstehleiter ML der Günzburger Steigtechnik beweist. Der bayerische Qualitätshersteller hat eine besonders schlanke, aber stabile Leiter auf den Markt gebracht, die nicht nur bei Privatanwendern, sondern auch bei Handwerkern hoch im Kurs steht. Mit der modernen, schlanken Bauweise, einem ergonomisch geformten Leiterholm sowie der hohen Verarbeitungsqualität und Materialgüte liegt die Neuheit bei Privatanwendern und Profis gleichermaßen im Trend."Leitern aus dem Fachhandel sind hochwertig verarbeitet, verfügen über das GS-Gütesiegel für Geprüfte Sicherheit, eine Qualitätsgarantie von bis zu 15 Jahren sowie zusätzliche Sicherheits- und Ausstattungsmerkmale, die sich deutlich von Billigprodukten aus dem Baumarkt abheben", so Munk.Weitere Informationen unter www.steigtechnik.de