Erfahrungen im Bundeswettbewerb 2016

Januar 2017 Zum vierten Male durfte ich im vergangenen Jahr als Jurymitglied an einem Bundeswettbewerb teilnehmen. Und wie bei den vergangenen Wettbewerben war mein Bewertungsbereich die Gärten der Mitglieder, zusammengefasst unter der Überschrift "Klimaschutz und Ökologie".

nach obenKlimaschutz durch Bepflanzung

© Verband Wohneigentum/Breidbach Bild 1: Kleinbäume in Hausnähe

© Verband Wohneigentum/Breidbach Bild 2: Fassadenbegrünung

© Verband Wohneigentum/Breidbach Bild 3: Verunkrautung auf einer Kiesschüttung

nach obenKlimaschutz durch Entsiegelung

© Verband Wohneigentum/Breidbach Bild 5: Entsiegelung

nach obenBiodiversität − Vielfalt des Lebens

© Verband Wohneigentum/Breidbach Bild 5: Bunte Stauden-Gehölz-Kombinationen

nach obenFörderung des Naturschutzes

© Verband Wohneigentum/Breidbach Bild 6: Insektenhotel für Nützlinge

nach obenBarrierearmes Gärtnern

© Verband Wohneigentum/Breidbach Bild 7: Klassisches Hochbeet mit stabiler Holzkonstruktion

Diese Überschrift zeigt, dass es um viel mehr geht als um einen exakten Heckenschnitt, eine gepflegte Rasenfläche oder ein sauber geharktes Staudenbeet. Artenvielfalt, Förderung des Naturschutzes und ein Beitrag zum Klimaschutz sind die Schwerpunkte. Daneben werden aber auch Ideen zum barrierearmen Gärtnern, zur Gestaltung von Grundstücksgrenzen oder bauliche Anlagen bewertet.Dass der Klimaschutz auch im Hausgarten unterstützt werden kann, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Es gab viele positive Beispiele für Kleinbäume in Hausnäheoder Dach- und Fassadenbegrünungen. Doch leider werden immer noch allzu häufig Bäume und Großgehölze vor allem aus Vorgärten entfernt, und auch in den Gärten der Mitglieder hält der große Gartentrend der vergangenen Jahre Einzug: Steinbeete, oder besser gesagt Kiesschüttungen mit einer sehr geringen Anzahl an Pflanzen. In nicht wenigen Fällen ließ sich eine Hauptproblematik dieser Gartengestaltung erkennen: Eine Verunkrautung, der man mit herkömmlichen Methoden wie hacken oder auch mit thermischen Verfahren nicht mehr Herr wird. Hier bleibt zu hoffen, dass bei Neuanlagen wieder die Pflanze in den Vordergrund der Gestaltung rückt.Im vergangenen Wettbewerb wurde seitens der Bewertungskommission moniert, dass viele Verkehrsflächen auf den Grundstücken vollflächig versiegelt waren. Hier zeigt sich eine leicht positive Entwicklung. Verstärkt werden Bodenbeläge verwendet, bei denen das Wasser in breiten Fugen versickern kann. Darüber hinaus fanden sich viele nachahmenswerte Beispiele, wie breite Zufahrten durch Grünstreifen zwischen den Fahrspurenaufgebrochen werden können. Auch die Versickerung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück, aber auch in entsprechenden Mulden im Straßenbereich, waren recht häufig zu sehen. Vielleicht wirken hier die mittlerweile verbreitet erhobenen Gebühren der Kommunen im Rahmen des Gebührensplittings beim Thema Abwasser und fördern so einen sinnvollen Umgang mit dem Regenwasser.Der Begriff Biodiversität steht als Sammelbegriff für die Vielfalt des Lebens auf unserer Erde. Für den Wettbewerb bedeutet dies, inwieweit bei der Gartengestaltung und -nutzung Vielfalt und Artenreichtum der Pflanzenwelt berücksichtigt werden. In diesem Bewertungsbereich gab es viele vorbildliche Beispiele: Bunte Stauden-Gehölz-Kombinationen, großzügige Teichanlagen, bunt blühende Trockenmauern, aber auch vielfältige Nutzgartenbereiche mit üppigen Gemüsebeeten inkl. Hochbeeten und Gewächshäusern sowie Obstgehölzen in allen Variationen konnten begutachtet werden. Gerade junge Familien entdecken den Nutzgarten wieder neu, auch um ihren Kindern einen natürlichen Bezug zu Obst und Gemüse näher bringen zu können.Zu einem funktionierenden Garten gehört auch die Förderung des Naturschutzes. Diesen Aspekt haben sich die Teilnehmer sehr zu Herzen genommen − so sahen wir viele Gärten, in denen Vogelkästen in diversen Variationen an Häusern oder in den Bäumen angebracht waren. Aber damit endet der Naturschutz nicht: Unterschlupfmöglichkeiten für Ohrwürmer, Blumenwiesen und Insektenhotels für Nützlinge, sogar Laufenten konnten in einem Garten bewundert werden. Wer schon eigenes Obst und Gemüse anbaut, möchte im eigenen Garten möglichst auf chemischen Pflanzenschutz verzichten und holt sich Hilfe durch eine entsprechende Gartengestaltung.Ohne Zweifel haben die Varianten des barrierearmen Gärtnerns in den vergangenen Jahren zugenommen. Dies ist allerdings nicht nur dem Altersdurchschnitt der Mitglieder geschuldet. Auch jüngere Mitgliedern entdecken die Vorteile dieses Anbauverfahren und bauen Hochbeete in verschiedenen Ausführungen: klassisch mit stabilen Holzkonstruktionenoder auch aus Gabionen. Einige haben ihr Hochbeet sogar mit einer Abdeckung versehen, um das Bearbeitungsfenster im Frühjahr und im Herbst zu verlängern.In der Summe der Kriterien lässt sich sagen, dass eine Vielzahl der Teilnehmer ihren Garten abwechslungsreich und vielfältig gestalten und somit im Bundeswettbewerb 2016 einen guten, teils auch hochwertigen Beitrag im Bereich Klimaschutz und Ökologie liefern konnten. Darüber hinaus − und bisher unausgesprochen − begeistern sich viele Besitzer für eine passende Dekoration und Beleuchtung in ihrem Garten und machen ihn damit zu einem ganz persönlichen Schmuckstück.Ihr BundesgartenberaterMartin Breidbach