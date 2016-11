Dezember 2016 Kreative Knipser aufgepasst! In unserem großen Foto-Wettbewerb suchen wir die schönsten Motive zum Thema "Schöne Weihnachtszeit". Den Gewinnern winkt ein Nintendo DS2-Paket.

Registrierung: Gehe auf www.FuG-Verlag.de/fotowettbewerb und registriere Dich dort*. Wähle "Weihnachts-Foto-Wettbewerb" Lade deine eigenen Fotos hoch. Bewerte Fotos von anderen.

nach obenBuch-Tipp Für die Kleinen © Rowohlt Verlag Markus Osterwalder: Fröhliche Weihnachten, Bobo Siebenschläfer! Fröhliche Weihnachten



Kleine Kinder lieben ihn abgöttisch: Bobo Siebenschläfer. In vier neuen Geschichten bereitet sich Bobo aufs große Fest vor. Er bastelt einen Adventskalender, bindet mit Papi einen Adventskranz, backt Plätzchen für Nikolaus, besucht ein Krippenspiel und schläft natürlich am Ende jeder Geschichte wieder ein. Mit dabei sind ein toller Bobo-Plätzchenausstecher, Bastelanleitungen und Liedtexte.



Markus Osterwalder

Fröhliche Weihnachten, Bobo Siebenschläfer!

ISBN: 978-3-499-21762-3, Rowohlt Verlag, 12 Euro.

Kleine Kinder lieben ihn abgöttisch: Bobo Siebenschläfer. In vier neuen Geschichten bereitet sich Bobo aufs große Fest vor. Er bastelt einen Adventskalender, bindet mit Papi einen Adventskranz, backt Plätzchen für Nikolaus, besucht ein Krippenspiel und schläft natürlich am Ende jeder Geschichte wieder ein. Mit dabei sind ein toller Bobo-Plätzchenausstecher, Bastelanleitungen und Liedtexte.ISBN: 978-3-499-21762-3, Rowohlt Verlag, 12 Euro.

Du fotografierst gern? Prima! Dann mach mit bei unserem großen Foto-Wettbewerb. Wir sind auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsmotiv. Die beiden besten "Star-Fotografen" gewinnen ein Paket aus einem Nintendo 2DS mit dem Spiel "Mario Kart 7" oder "Super Mario-Bros. 2" im Wert von je 99 Euro.Wir suchen ein kreatives Motiv zum Thema "Schöne Weihnachtszeit". Ohne Personen, im Querformat, in möglichst hoher Auflösung und guter Schärfe (Außen- oder Innenaufnahmen).Unterkannst du online für deine Lieblingsmotive abstimmen, auch wenn du kein eigenes Foto beisteuerst. Wer die meisten Stimmen aus der Online-Abstimmung und von einer Fach-Jury aus FuG-Redakteuren erhält, gewinnt. }* Der Fotowettbewerb wird auf der Website filrSpace.com unseres Partners MMCM weitergeleitet. Die Registrierung dort ist notwendig, um am Fotowettbewerb teilzunehmen. Datenschutz: Die zum Fotowettbewerb eingehenden Daten werden ausschließlich für diese Aktion genutzt und sind keinem Dritten zugänglich. Ende des Fotowettbewerbs:Teilnahmebedingungen: Teilnehmen können Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre. Jeder Teilnehmer darf bis zu 9 Fotos hochladen. Alle Teilnehmer stimmen einer Veröffentlichung ihres Fotos in "Familienheim und Garten" sowie einer unbegrenzten Verwendung der Bilder durch die Familienheim und Garten Verlagsgesellschaft mbH bzw. den Verband Wohneigentum zu.