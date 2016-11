Geschenke aus der Küche

Zubereitung:

© Dr. Oetker Versuchsküche

Kuvertüre hacken, in einen kleinen Gefrierbeutel geben und diesen gut verschließen. Kuvertüre im Wasserbad bei schwacher Hitze schmelzen. Karamellbonbons hacken. Vom Gefrierbeutel eine Ecke abschneiden und Kuvertüre in die Schnapsgläschen füllen. Bonbonstückchen darauf verteilen und jeden Becher mit jeweils 1 Prise Salz bestreuen. Jeweils einen Plastiklöffel, Cocktailstrohhalm oder ein Eisstäbchen in die Kuvertüre stecken. Die Kuvertüre mindestens 3 Stunden bei Zimmertemperatur aushärten lassen. Kuvertürestücke aus den Gläschen lösen.150 ml Milch aufkochen. Die Trinkschokolade in einen Becher stellen und mit der Milch übergießen. Etwa 3 Minuten stehen lassen, bis die Trinkschokolade vollständig geschmolzen ist. Mit dem Löffel oder Strohhalm umrühren und genießen.Die Kuvertüre können Sie nach Belieben mit gemahlenem Zimt, Ingwer, Chilipluver, Vanille-Aroma etc. verfeinern. Zur Kuvertüre ins Wasserbad geben und schmelzen.Verpacken Sie die Trinkschokolade in ein kleines Plastiktütchen oder ein schönes Glas in Folie. Eine kurze Anleitung für das Auflösen in Milch an den verpackten Becher oder das Glas binden und verschenken.Etiketten hier zum Ausdrucken: